ఈ స్కూళ్లో ఫీజులుండవు, ప్లాస్టిక్‌ బాటిల్స్‌ ఇస్తే చాలు..

అస్సాంలోని పామోహి ప్రాంతంలో ఉన్న ‘అక్షర్‌ స్కూల్‌’ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ స్కూల్లో ఫీజులకు బదులు ప్లాస్టిక్‌ బాటిల్స్‌ తీసుకుంటారు. పరిమిత శర్మ, మజిన్‌ ముఖ్తార్‌ అనే దంపతులు ఈ స్కూల్‌ను స్థాపించారు. ఫీజుల రూపంలో వచ్చిన బాటిల్స్‌ను వివిధ రూపాల్లో పునర్వినియోగిస్తున్నారు.

ప్లాస్టిక్‌ను ఎలా రీసైకిల్‌ చేయాలో విద్యార్థులకు నేర్పుతున్నారు. నాగాలాండ్‌ ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి టెమ్‌జెన్‌ ఈ స్కూల్‌ గురించి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన వీడియో వైరల్‌ అయింది. ‘గుడ్‌ ఐడియా’ అంటూ నెటిజనులు ప్రశంసలు కురిపించారు.

