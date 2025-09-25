 పేదల కళ్యాణ వేదిక..! 150 మంది దాక.. | Sri Thyagaraya Gana Sabha A venue for the weddings of the poor | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పేదల కళ్యాణ వేదిక..! 150 మంది దాక..

Sep 25 2025 10:29 AM | Updated on Sep 25 2025 10:29 AM

Sri Thyagaraya Gana Sabha A venue for the weddings of the poor

హైదరాబాద్‌ నగరంలో పెళ్లి చేయాలంటే ఇంటి ముందు పందిరి వేసుకునేంత ప్రదేశం దొరకడం కష్టంగా మారింది. ఇరుకిరుకు రోడ్లు, నిత్యం వాహనాల రద్దీ, ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు నిత్యకృత్యాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ఆర్థిక స్థోమత ఉన్నవారు రూ.లక్షలు చెల్లించి ఫంక్షన్‌ హాల్‌కు వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొంత మంది భారీ ఎత్తున పూల తోరణాలు, సెట్టింగులతో ముస్తాబు చేసి, స్టేటస్‌ చూపిస్తున్నారు. పేదల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారుతోంది. కల్యాణ మండపం ఖర్చులు పెట్టుకోలేని పేదలకు అండగా నిలిచేందుకు త్యాగరాయ గానసభ ముందుకొస్తోంది. 

పేద కుటుంబాల వివాహాలకు ఉచితంగా ఫంక్షన్‌ హాల్, పెళ్లి కుమార్తెకు బంగారు తాళిబొట్టు, చీర, కాలి మెట్టెలు ఇస్తున్నారు. 150 మంది వరకు బందువులకు ఉచితంగా శాఖాహార భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే వివాహం అనేది పెద్దలు కుదుర్చిన సంబంధాలకు మాత్రమే ఇక్కడ అనుమతిస్తారు. ప్రేమ వివాహాలు వంటి వాటికి ఇక్కడ స్థానం లేదని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. 

ఇప్పటి వరకు 97 వివాహాలు 
త్యాగరాయ గానసభ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటి వరకు 97 వివాహాలకు ఉచితంగా ఫంక్షన్‌ హాల్‌ అందించారు. తెల్ల రేషన్‌ కార్డు ఉండి, ఫంక్షన్‌ హాల్‌కు వెళ్లే ఆర్థిక స్థోమత లేని పేద కుటుంబాలకు ఇక్కడ ఆసరా లభిస్తోంది. ఈ సేవలను గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫైలెట్‌ ప్రాజెక్టుగా త్యాగరాయ గానసభలో వివాహం చేసుకున్న కుటుంబాలకు కల్యాణ లక్ష్మి పథకంలో త్వరితగతిన ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తోంది. వివరాలకు ఫోన్‌: 93999 20008.   

(చదవండి: ఇల్లే గ్రంథాలయం..! హోమ్‌ లైబ్రరీ కోసం..)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పీపుల్స్‌ ప్లాజా వేదికగా బీఆర్‌ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబురాలు (ఫొటోలు)

photo 2

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు పెద్ద‌శేష వాహనంపై మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 3

#Dussehra2025 : వైభవంగా శ్రీశైలం దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

కర్నూలులో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు.. అన్నపూర్ణాదేవిగా బెజవాడ దుర్గమ్మ (ఫొటోలు)

Video

View all
Firing Near Immigration Office Dallas America 1
Video_icon

అమెరికా డల్లాస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ఆఫీస్ వద్ద కాల్పులు
Vizag Street Vendors Victims Emotional Comments On Chandrababu 2
Video_icon

డబ్బున్నోళ్లను ఏమి చేయలేరు.. పేదలపైనే వీళ్ళ ప్రతాపం.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న వీధి వ్యాపారులు
MLA Vamsi Krishna Srinivas Watching Pawan Kalyan OG Movie 3
Video_icon

చిరువ్యాపారు ఏడుస్తుంటే.. OG సినిమా చూస్తున్న ఎమ్మెల్యే
Advocate S Niranjan Reddy Big Shock To SIT 4
Video_icon

అక్రమ మద్యం కేసులో సిట్ రాజకీయం.. బయటపడ్డ నిజాలు
Pawan Kalyan Fan Lost Life In Road Accident In Undi 5
Video_icon

OG రిలీజ్ లో అపశృతి.. పవన్ అభిమాని మృతి
Advertisement
 