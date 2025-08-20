 క్షణం ఆలస్యమైతే అంతే సంగతులు : వైరల్‌ వీడియో | Railway staff saves woman from falling under train in Kerala Ernakulam station | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్షణం ఆలస్యమైతే అంతే సంగతులు : వైరల్‌ వీడియో

Aug 20 2025 2:17 PM | Updated on Aug 20 2025 2:58 PM

Railway staff saves woman from falling under train in Kerala Ernakulam station

రైలు ప్రయాణాల్లో  పిల్లలు, పెద్దలూ చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా క్షణాల్లో ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రైలు  ఎక్కేటపుడు, దిగేటపుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తొందరపాటు అసలు పనికి రాదు.  ప్రాణాలు ముఖ్యం అనే విషయాన్ని  అస్సలు మర్చిపోకూడదు. తాజాగా కేరళలో జరిగిన ఒక ఘటన  ఈ విషయాలను మరోసారి గుర్తు చేస్తుంది.

కేరళలోని ఎర్నాకుళం నార్త్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఒక మహిళను ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడిన ఘటన విశేషంగా నిలిచింది. రైలు నుండి దిగడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆమె బ్యాలెన్స్ కోల్పోయింది.   దాదాపు పట్టాలపై పడిపోయింది. అక్కడనే రైల్వే ఉద్యోగి రాఘవన్ ఉన్ని తక్షణమే స్పందించారు. ఆమెను ఒడుపుగా పట్టుకొని పక్కకు లాగారు. వెంటనే అలర్ట్‌ అయ్యి శరవేగంగా ఆయన స్పందించకపోతే ఆమె ప్రాణాలకే ముప్పు ఏర్పడేది. ఆసీసీ టీవీ కెమెరాలో ఈ దృశ్యాలు రికార్డైనాయి. ఆగస్టు 9న జరిగిన ఈ సంఘటన నెట్టింట్‌ వైరల్‌గా మారింది.   నెటిజన్లు రాఘవన్‌  చాకచక్యంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. మరోవైపు రైల్వే సిబ్బంది అంకితభావాన్ని ప్రశంసిస్తూనే, మెరుగైన భద్రతా చర్యల అవసరాన్ని కూడా నొక్కి చెబుతుండటం గమనార్హం.

ఇదీ చదవండి: ప్రాజెక్టులు తగ్గినా, క్వాలిటీ తగ్గలేదు : గ్రాజియా కవర్‌పేజీపై మెరిసిన సమంత


కాగా  2022లో ఇలాంటి ఘటన  ఒకటి రైలు ప్రమాదాల్లో  సిబ్బంది అప్రమత్తతను గుర్తు చేస్తూ కేరళలోని తిరూర్ రైల్వే స్టేషన్‌లో  సతీష్ అనే RPF హెడ్ కానిస్టేబుల్ కదులుతున్న రైలు ఎక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తూ జారిపడిన మైనర్ బాలికను రక్షించాడు. దీనికి సంబంధించిన RPF ఇండియా విడుదల చేసింది. ఈ వీడియోలో  లిప్తపాటులో  స్పందించి కానిస్టేబుల్ అమ్మాయిని  రక్షించాడు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘చాయ్‌ వాలా’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో వెరీ స్పెషల్‌.. ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా (ఫొటోలు)
photo 3

కుర్రాళ్ళ గుండెల్ని కొల్లగొడుతున్న హీరోయిన్ శివాని నాగరం (ఫొటోలు)
photo 4

నా కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్‌ సినిమా.. ప్లీజ్‌ సపోర్ట్‌.. అనుపమ కన్నీళ్లు (ఫోటోలు)
photo 5

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Hawaiis Fire Monster Awakens Again 1
Video_icon

అగ్నిపర్వతం బద్దలు ఇండియాకు భయం పట్టుకుందా
Anchor Eshwar Straight Questions On BR Naidu Over Legal Notices 2
Video_icon

లీగల్ నోటీసులపై బిఆర్ నాయుడుపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సూటి ప్రశ్నలు
KSR Comment On Nara Lokesh Elevation Politics Against Supreme Court Guidelines 3
Video_icon

DCM పవన్ స్థాయిని తగ్గించి మరీ నారా లోకేష్ కు ఎలివేషన్
Minister Narayana Revel Facts On Amaravati Floods 4
Video_icon

అమరావతి మునిగింది.. నిజం చెప్పిన మంత్రి నారాయణ.. ఎల్లో మీడియా పరువు పాయే..

Women Reaction On AP Free Bus 5
Video_icon

AP: ఆ మాత్రం దానికి ఫ్రీ బస్..
Advertisement
 