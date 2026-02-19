 ఏఐ సదస్సు లంచ్‌​ మెనూ ఇదే..! | Full Menu Of PM Modi's Lunch For AI Summit | Sakshi
ఏఐ సదస్సు లంచ్‌​ మెనూ ఇదే..! పాలు, గోధుమలు..

Feb 19 2026 12:48 PM | Updated on Feb 19 2026 12:52 PM

Full Menu Of PM Modi's Lunch For AI Summit

ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సదస్సు ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసింది. ఈ ఏఐ సదస్సుని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్‌, యునైటెడ్‌ నేషన్స్‌ సెక్రటరీ జనరల్‌ ఆంటోనియో గుటేరస్‌లు పాల్గొన్నారు. ఉదయం 9:40 గంటలకు ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, గూగుల్‌ సీఈవో సుందర్‌ పిచాయ్‌  ఓపెన్‌ ఐఏ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్‌మాన్‌ వంటి టాప్‌ టెక్‌ సీఈవోలు ప్రసంగిస్తారు. వీళ్లతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సీనియర్ పరిశ్రమ నాయకులు, ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ తదితరులు కూడా ప్రసగించనున్నారు. మరి ఈ అతిరథమహారథుల కోసం విందు భారత్‌ మండపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. మరి ఆ నాయకుల లంచ్‌ మెనూలో ఏయే వంటకాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయంటే..

లంచ్‌లో అలెర్జీ రహిత వంటకాలను సర్వ్‌ చేయనున్నారు. ముఖ్యంగా పాలు, గోధుమ, నట్స్‌ లేకుండా రెసీపీలు సిద్ధం చేశారు. ఈమెనూలో వందగ్రాముల కేలరీలు,పోషక విలువలు ఉండేలా కేర్‌ తీసుకున్నారు పాకనిపుణులు. ఇంతకీ ఏమేమి వంటకాలు ఉన్నాయంటే..

స్టార్టర్స్ 
నిమోనా కబాబ్
జీలకర్ర, ఆసాఫోటిడాతో టెంపర్ చేసిన పాన్-గ్రిల్డ్ గ్రీన్ బఠానీ కబాబ్. ఇవి బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లలో ప్రసిద్ధి చెందిన తాజా పచ్చి బఠానీల చేసే శీతాకాలపు వంటకం.  వంద గ్రాముల కబాబ్‌లకు 113 కిలో కేలరీలు

ఖమ్ ఖతై
సున్నితమైన ఆకుపచ్చ మూంగ్ పప్పు ప్యాటీలను తీపి మామిడి చట్నీతో నింపి పాన్-గ్రిల్డ్ చేస్తారు. ఈ శాఖాహార కబాబ్‌లు నోటిలో ఇట్టే కరిగిపోతాయి. ప్రతి వందగ్రాములకు 
116 కిలో కేలరీలు

కాశ్మీరీ నద్రు కుర్కురి
సుగంధ ద్రవ్యాలతో చల్లిన క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ లోటస్ స్టెమ్ చిప్స్. ఇది కాశ్మీర్ లోయ నుంచి వచ్చిన ప్రసిద్ధ, క్రంచీ స్నాక్. ఇందులో కూడా ప్రతి వంద గ్రాములకు 143 కిలో కేలరీలు

ప్రధాన కోర్సు
జాఫ్రానీ సబ్జ్ పులావ్
కాలానుగుణ కూరగాయలు, కుంకుమపువ్వుతో సువాసనగల బాస్మతి బియ్యం. ఇది కుంకుమపువ్వు (జాఫ్రాన్), నట్స్‌, నెయ్యితో తయారు చేసిన గొప్ప, సుగంధ పులావ్‌ వంటకం. దీనిని తరచుగా హైదరాబాద్‌లో విలాసవంతమైన, వేడుక లేదా "నవాబీ" భోజనంలో భాగంగా వడ్డిస్తారు. వందగ్రాములకు 152 కిలో కేలరీలు

తందూరీ సలాడ్
టమోటాలు, బెల్ పెప్పర్స్, పైనాపిల్‌లను తందూర్‌లో మ్యారినేట్ చేసి గ్రిల్ చేస్తారు.
వంద గ్రాములకు 78 కిలో కేలరీలు

థెప్లా
మెంతులతో రుచిగల గ్రామ్ పిండి ఫ్లాట్‌బ్రెడ్, మామిడి రుచిగల క్రీమ్ చీజ్‌తో సర్వ్‌ చేస్తారు. థెప్లా అనేది గుజరాతీ గృహాల్లో ప్రధానమైన, ప్రసిద్ధమైన, మృదువైన సన్నని ఫ్లాట్‌బ్రెడ్.

వంద గ్రాములకు 138 కిలో కేలరీలు

డెజర్ట్‌లు
గులాబీ  అండ్‌ కొబ్బరి పుడ్డింగ్
ఫింగర్ మిల్లెట్ క్రంబుల్‌తో గులాబీ, కొబ్బరి పాలు పుడ్డింగ్ (ఖీర్). శక్తివంతమైన గులాబీ రంగును కలిగి ఉన్న క్రీమీ డెజర్ట్.
వంద గ్రాములకు 167 కిలో కేలరీలు

రామదాన అంజీర్ లడూ
పఫ్డ్ మిల్లెట్, ఎండిన అంజూరతో చేసే లడ్డూ.  
ప్రతి వంద గ్రాములకు 172 కిలో కేలరీలు
కాగా ఈ ఐఏ ఇంపాక్ట్‌ సదస్సు సుమారు 20కి పైగా రాష్ట్రాల అధిపతులు, దాదాపు వంద మందికి పైగా సీఈవోలు, వ్యవస్థాపకులతో సహా 500 మంది అగ్ర నాయకులను ఒక చోటకు చేర్చింది.

ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 20 కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాల అధిపతులను మరియు 100 మంది CEOలు మరియు వ్యవస్థాపకులతో సహా 500 కంటే ఎక్కువ ప్రపంచ AI నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

