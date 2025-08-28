 ఫుడ్ డెలివరికి వెళ్లి కస్టమర్‌కి ప్రపోజ్‌ చేశాడు ..కట్‌చేస్తే..! | China’s Viral Love Story: Food Delivery Boy Says "I Love You," Customer Marries Him | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫుడ్ డెలివరికి వెళ్లి కస్టమర్‌కి ప్రపోజ్‌ చేశాడు ..కట్‌చేస్తే..!

Aug 28 2025 5:47 PM | Updated on Aug 28 2025 6:02 PM

Food delivery man says I love you to American customer Goes Viral

ఫుడ్డెలివరి బాయ్సాధారణంగా కస్టమర్తో మేడమ్మీ ఆర్డర్‌  అని అంటారు. ఇది సర్వసాధారణం. కానీ ఇతడు ఏకంగా ఐ లవ్యు అన్నాడు. హఠాత్పరిణామానికి కంగుతిన్న మహిళా కస్టమర్కూడా ఐలవ్యు అని అతడికి రిప్లై ఇవ్వడం కొసమెరుపు. సినిమాల్లో చూపించినట్లుగా తొలిచూపులోనే ప్రేమలో పడటం అన్నట్లుగా ఒక్క క్షణంలోనే ఇద్దరు ప్రేమలో పడ్డారు. కట్చేస్తే తర్వాత ఇద్దరూ..

ఇదంతా చైనాలో చోటుచేసుకుంది. చైనాలోని లియోనింగ్ప్రావిన్స్కు చెందిన 27 ఏళ్ల లియు హావో ఫుడ్డెలివరీ బాయ్‌‌. అమెరికా అలబామా నివాసి హన్నా హారిస్‌ 2024లో షెన్యాంగ్ కు వెళ్లింది. ఆమె అక్కడ కిండర్ గార్టెన్ టీచర్ గా పనిచేస్తోంది. ఆమెకు ఫుడ్‌ డెలివరీ చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడే ఈ వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది.  హన్నా అతడిని చూడటం అదే తొలిసారి. అయితే రోజు ఫుడ్ని మేడపైన రూమ్‌కి డెలిరీ చేయాల్సి ఉంది. నిమిత్తం లిప్ట్లో వెళ్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు హన్నా కూడా అదే లిఫ్ట్లో ఉండటం జరిగింది

దాంతో అతడు ఆమెను ఎలా పలకరించాలో తోచక హాయ్‌..!.. ఐలవ్యు అని పలికరించాడు. సంబోధనకు విస్తుపోతూ..ఆమె కూడా అనాలోచితంగా లవ్యు అని రిప్లై ఇచ్చేసింది. అంతే ఇరువురు ఒక్కసారిగా తెల్లబోయనట్లుగా ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుని నవ్వుకున్నారు కాసేపు. అంతే క్షణం నుంచి ఇరువురి మధ్య విడదీయరాని ప్రేమ బంధం గాఢంగా అల్లుకుపోయింది

డెలివరీ బ్యాకెండ్యూప్సాయంతో ఇరువురు చాట్చేసుకునేవారు. నిజానికి ఇద్దరికి ఒకరి భాష ఒకరికి సరిగా రాదు, అర్థం కాదు. కానీ భాషా అంతరంతో సంబంధంలేని ప్రేమ వారిని ఒక్కటిగా చేయడమే కాదు, కమ్యునికేషన్సమస్యకు తావులేకుండానే సాంకేతిక సాయంతో వారి వారి భాషల్లోనే సంభాషించుకోవడం విశేషం

ఏడాది మార్చిలోనే పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు కూడా. అంతేగాదు జూన్లో తన బాయ్ఫ్రెండ్పుట్టినరోజుని జరుపుకుంది హన్నా. ఆమె అతడిని యూఎస్తీసుకువెళ్లాలని భావిస్తున్నప్పటికీ..లియు మాత్రం తమ భవిష్యత్తును చైనాలోనే ప్లాన్చేయాలని యోచిస్తున్నాడు. ఇద్దరు లవ్స్టోరీ నెట్టింట వైరల్గా మారడమే కాదు..మనోడు మాములోడు కాదు అంటూ లియూపై ఫన్నీగా సెటైర్లు వేస్తూ..పోస్టులు పెట్టారు.

(చదవండి: స్ట్రెంగ్త్‌ ట్రైనింగ్‌తో ఆ అమ్మ లైఫే మారిపోయింది..! బీపీ, షుగర్‌ మాయం..)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

గణపతి బప్పా మోరియా..ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో ఎలిగెంట్‌గా జాన్వి (ఫోటోలు)
photo 2

కోలీవుడ్‌ క్యూట్‌ కపుల్‌ స్నేహ- ప్రసన్నకుమార్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి కొత్త చిత్రం.. కొరియా నుంచి హీరోయిన్ (ఫోటోలు)
photo 4

తేజ సజ్జా 'మిరాయ్‌' ట్రైలర్‌ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)
photo 5

సముద్రం కాదహే! కుండపోతతో మునిగిన కామారెడ్డి రోడ్లను చూశారా? (చిత్రాలు)

Video

View all
Vaddepally Ramesh Incident Ramesh Wife And Sister Emotional 1
Video_icon

Nalgonda: రమేష్ అనే వ్యక్తిని దారుణంగా హత్య చేసిన దుండగులు
YSRCP Leaders Warning to TDP MLA Kavya Krishna Reddy 2
Video_icon

మీలాగా పిరికిపందలు అనుకుంటున్నావా ఇది జగనన్న సైన్యం..
TDP Ex Sarpanch Attack On Bus Conductor 3
Video_icon

నిమ్మకూరులో ఆర్టీసీ బస్సుపై టీడీపీ నాయకుల దాడి
Bandi Sanjay Shocking Reaction after Seeing KTR at Sircilla Flood Effected Area 4
Video_icon

కేటీఆర్ ను చూడగానే బండి సంజయ్ షాకింగ్ రియాక్షన్
YSRCP Leaders Reaction After Meet MP Mithun Reddy In Central Jail 5
Video_icon

జైల్లో మిథున్ రెడ్డిని కలిసాక YSRCP నేతల రియాక్షన్
Advertisement
 