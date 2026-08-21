సముద్రాన్నే సవాల్‌ చేసిన ఈతగాడు.. కేవలం వారికోసమే!

మీరెప్పుడైనా ఓ వంద మీటర్ల దూరం ఈత కొట్టారా? బావిలోనో, స్విమ్మింగ్ పూల్లోనో, అటు నుంచి ఇటుకి ఆపసోపాలు పడి ఈత కొట్టే బ్యాచే కదా మనమంతా.. కాని సముద్రంలో సుదీర్ఘంగా ఈతకొట్టేవాళ్లను చూశారా? ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి ఈత కొట్టే గజ ఈతగాడిని చూశారా? అంత దూరం ఎలా ఈత కొట్టాడు? అది కూడా సముద్రంలో... అని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీద ఓ లుక్కేయండి...
అది స్వీడన్ దేశ తీరం... గాలివాటంగా ఉంది.. సముద్రంలోని నీరు వణికించేలా ఉంది. 2022 ఆగస్టు నెల..బార్ట్లో మీజ్ కుబ్కోవ్స్కీ అనే 27 ఏళ్ల యువకుడు సముద్రంలోకి దిగాడు...ఈతకొట్టడంప్రారంభించాడు. ఐదు, పది కిలోమీటర్లు కాదు 32 గంటలు ఈది 115 కిలోమీటర్లు వెళ్లాడు. కాని వాతావరణం సముద్రాన్ని హెచ్చరించింది..సముద్రం ఉప్పెన రూపం దాల్చింది.. అల్లకల్లోలం అయ్యేలోపే బార్ట్లో తప్పించుకున్నాడు.
అంతటితో ఆగలేదు..2023 మళ్లీ ఈదడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఈసారి 40 గంటలు ఈది 116.7 కిలోమీటర్ల దూరానికి చేరుకున్నాడు. కాని వాతావరణం తన ప్రతాపాన్ని చూపి మళ్లీ పైచేయి సాధించింది. తర్వాత 2024 ముచ్చటగా మూడో ప్రయత్నంప్రారంభించాడు. కాని ఈసారి 19 గంటలకే వాతావరణం బలమైన పరిస్థితిని పూర్తిగా తన అదుపులోకి తీసుకుంది... కాని బార్ట్లో71.7 కిలోమీటర్లు వెనక్కి తగ్గాడు. 2025లో నాలుగో ప్రయత్నం...ఈసారి మాత్రం విజయం చేతికి చిక్కి తప్పించుకుంది. ఆగస్టు 17న బయలుదేరిన కుబ్కోవ్స్కీ 55 గంటలపాటు ఈది 159 కి.మీల దూరానికి చేరుకున్నాడు. పక్కనున్న పోలాండ్ దేశ తీరానికి కాస్త దూరంలోకి వచ్చి తీవ్రమైన అలసటతో అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. వెంటనే సహాయక బృందం అతడిని కాపాడింది.
చివరగా 2026 జూలై 31... ఈసారి కూడా 55 గంటల పది నిమిషాల పాటు నిర్విరామంగా ఈతకొట్టి పోలాండ్ తీరానికి చేరుకున్నాడు. బాల్టిక్ సముద్రాన్ని ఈదిన తొలి వ్యక్తిగా కుబ్కోవ్స్కీ నిలిచాడు. నాలుగుసార్లు సముద్రం అతడిని ఆపింది. ఐదోసారి మాత్రం అతడు సముద్రాన్ని గెలిచాడు. ఇంత ప్రయత్నానికి కారణం లేకపోలేదు. కేన్సర్తో బాధపడే పిల్లల కోసం నిధులు సేకరించాలని ప్రతి ఏటా కుబ్కోవ్స్కీ సముద్రంపై అలుపెరగని యుద్ధం చేశాడు. ఈ విజయాన్ని పిల్లలకు అంకితం చేసి, తన భగీరథ ప్రయత్నం ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని పిల్లల వైద్యానికే ఇచ్చేసి ధైర్యశాలిగా, ఔదార్యం నిండిన మంచి మనిషిలా మిగిలాడు.
అతని అలుపెరగని ప్రయత్నం చూసి ఆశ్చర్యపోనివారంటూ లేరు.. బలమైన అలలు.. వణికించే నీళ్లు.. ఏమాత్రం తేడా వచ్చినాప్రాణానికే ప్రమాదం... కాని అవేవి అతడిని ఆపలేదు. గజినీ మహమ్మద్లా సముద్రం చేతిలో ఎన్నిసార్లు ఓడినా మళ్లీ ప్రతి దాడికి సిద్ధపడుతూనే ఉన్నాడు.