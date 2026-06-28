 ఈసారి ఓటర్ల తొలగింపులో రెట్టింపు అభివృద్ధి సాధించాలి! | Sakshi Cartoon 28-06-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈసారి ఓటర్ల తొలగింపులో రెట్టింపు అభివృద్ధి సాధించాలి!

Jun 28 2026 2:31 PM | Updated on Jun 28 2026 2:53 PM

Sakshi Cartoon 28-06-2026

ఈసారి ఓటర్ల తొలగింపులో రెట్టింపు అభివృద్ధి సాధించాలి!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మధుబాల.. ఖుష్బూ కూతురి పెళ్లిలో ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

చీరలో సింగారించుకుని అందంగా అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

భక్తజన సంద్రంగా తిరుమల (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూన్ 28 - జూలై 05)
photo 5

నిర్మాతగా అల్లు అర్జున్ ఫ్రెండ్.. 'జోకర్' మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kethireddy PeddaReddy Fires On JC Prabhakar Reddy 1
Video_icon

రేయ్ JC... నా జోలికి రాకు! ఈసారి మాటలతో చెప్పను...
Penumaka Farmers Fires On Chandrababu Over TDP Rowdies Attack On YSRCP 2
Video_icon

ఎవడి సొమ్ము అని మా భూములు అడుగుతున్నావ్.. అసలు ఈ గొడవకు కారణం ?
Anant Ambani Visits Tirumala Temple Offers Prayers To Lord Venkateswara 3
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో అనంత్ అంబానీ..
Brutal Attack On Newly Housewarming Home At Medipally 4
Video_icon

మేడిపల్లి PS పరిధిలో దారుణం.. గృహప్రవేశం జరిగిన ఇంటిపై దాడి
Priyanka Chopra Praise Rajamouli Vision About Varanasi 5
Video_icon

200 భాషల్లో వారణాసి.. జక్కన్నను ఆకాశానికి ఎత్తేసిన ప్రియాంక
Advertisement
 