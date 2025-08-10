 నేపాల్‌లో రెండు మహీంద్రా కార్లు లాంచ్ | Mahindra XEV 9e And BE 6 EVs Launched In Nepal, Check Out Price Details And Specifications | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేపాల్‌లో రెండు మహీంద్రా కార్లు లాంచ్

Aug 10 2025 5:58 PM | Updated on Aug 10 2025 6:11 PM

Mahindra XEV 9e and BE 6 EVs Launched In Nepal

భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న మహీంద్రా బీఈ 6, ఎక్స్ఈవీ 9ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు నేపాల్‌లో లాంచ్ అయ్యాయి. NAIMA నేపాల్ మొబిలిటీ ఎక్స్‌పోలో కనిపించిన BE 6 ధర NR 57 లక్షలు (రూ. 35.66 లక్షలు), XEV 9e ధర దాదాపు NR 69 లక్షలు (రూ. 41 లక్షలు).

సరికొత్త డిజైన్ కలిగిన మహీంద్రా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. లెవల్ 2+ అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్, పెట్ మోడ్‌తో డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, ఫ్రంట్ సీట్ వెంటిలేషన్, రికార్డర్ ఫంక్షన్‌తో 360-డిగ్రీ కెమెరా, డాల్బీ అట్మోస్‌తో 16-స్పీకర్ హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ హెడ్-అప్ డిస్ప్లే వంటి ఫీచర్స్ పొందుతాయి.

ఇదీ చదవండి: 75 దేశాల్లో కోటి మంది కొన్నారు: ధర కూడా తక్కువే..

XEV 9e మూడు స్క్రీన్‌లతో వైడ్‌స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే పొందుతుంది. BE 6 వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో & ఆపిల్ కార్ప్లే, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీతో కూడిన డ్యూయల్ స్క్రీన్ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. XEV 9e మరియు BE 6 లు 59 kWh మరియు పెద్ద 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తాయి. XEV 9e రేంజ్ 542 కి.మీ (59 kWh) & 656 కి.మీ (79 kWh). BE 6 రేంజ్ 535 కి.మీ (59 kWh) & 682 కి.మీ 79 kWh.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 10-17)
photo 2

అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 3

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 4

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP MP YS Avinash Reddy Press Meet 1
Video_icon

పులివెందులలో హింస రాజేస్తున్నారు: వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YSRCP Leaders Complaint Against Chandrababu Govt 2
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై YSRCP నేతలు ఫిర్యాదు
High Security For Pulivendula By-Elections 3
Video_icon

పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలకు హై సెక్యూరిటీ
MS Dhoni Avenged by Coach Gautam Gambhir for World Cup Insult! 4
Video_icon

ధోని పై రివేంజ్.. గంభీర్ ది బాస్

BRS MLA Malla Reddy Interesting Comments About His Retirement 5
Video_icon

తూచ్.. నేను అట్లా అనలేదు.. మాట మార్చిన మల్లారెడ్డి
Advertisement
 