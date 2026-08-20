దేశీయ టెలికాం రంగంలో సర్వీసులు అందిస్తున్న రిలయన్స్ జియో గృహ నెట్ వినియోగదారుల కోసం మరో కొత్త ప్రోడక్ట్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. సుమారు 1,500 చదరపు అడుగుల వైశాల్యానికి నిరంతర హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కవరేజ్ను అందించే సామర్థ్యంతో కొత్త ‘జియో AX3000 యూనివర్సల్ వైఫై రౌటర్’ను విపణిలోకి తెచ్చింది. దీని ధరను రూ.3,999గా నిర్ణయించారు.
వైఫై-6 సాంకేతికతతో మెరుపు వేగం
నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఇళ్లలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, 4K/8K వీడియో స్ట్రీమింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ సర్వసాధారణమయ్యాయి. అయితే, రౌటర్ల కవరేజ్ సరిగా లేకపోవడం, ఇంటి మూలల్లో డెడ్ జోన్లు(ఇంటర్నెట్ కవరేజ్ సరిగారాని ప్రదేశాలు) ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు వినియోగదారులను వేధిస్తున్నాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా వచ్చిన జియో AX3000 రౌటర్ లేటెస్ట్ వైఫై-6 (Wi-Fi 6) సాంకేతికతతో పనిచేస్తుంది. ఇది డ్యూయల్ బ్యాండ్ (2.4 GHz-5 GHz) కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. 5 GHz బ్యాండ్పై గరిష్టంగా 2,400 Mbps వరకు, అలాగే 2.4 GHz బ్యాండ్పై 600 Mbps వరకు వేగాన్ని అందిస్తుంది.
యూనివర్సల్ సపోర్ట్
సాధారణంగా జియో అందించే రౌటర్లు కేవలం జియో నెట్వర్క్కే పరిమితమవుతాయి. కానీ ఈ కొత్త AX3000 మోడల్ యూనివర్సల్ రౌటర్ కావడం వల్ల ఎయిర్టెల్, యాక్ట్ ఫైబర్నెట్, బీఎస్ఎన్ఎల్.. వంటి ఇతర ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నెట్వర్క్లతో కూడా ఇథర్నెట్ ద్వారా నేరుగా పనిచేస్తుంది. ఈ రౌటర్ జియో అధికారిక వెబ్సైట్, జియోమార్ట్, అమెజాన్, ప్రముఖ జియో రిటైల్ స్టోర్లలో లభ్యమవుతోంది.
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