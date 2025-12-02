 13 నెలల కనిష్టానికి పారిశ్రామిక వృద్ధి | India industrial output fell to a 13 month low | Sakshi
13 నెలల కనిష్టానికి పారిశ్రామిక వృద్ధి

Dec 2 2025 8:55 AM | Updated on Dec 2 2025 8:55 AM

India industrial output fell to a 13 month low

దేశ పారిశ్రామిక రంగం పనితీరు జోరు అక్టోబర్‌లో నిదానించింది. 13 నెలల కనిష్ట స్థాయిలో 0.4 శాతంగా నమోదైంది. విద్యుత్, మైనింగ్, తయారీ రంగాల్లో పనితీరు మందగించింది.

  • పారిశ్రామికోత్పత్తి సూచీ (ఐఐపీ) 2024 అక్టోబర్‌లో 3.7 శాతం వృద్ధిని చూడడం గమనార్హం.  

  • ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ నెల పారిశ్రామికోత్పత్తి వృద్ధి రేటును గతంలో ప్రకటించిన 4 శాతం నుంచి 4.6శాతానికి సవరిస్తున్నట్టు జాతీయ గణాంక కార్యాలయం (ఎన్‌ఎస్‌వో) ప్రకటించింది.  

  • పారిశ్రామికోత్పత్తిలో భాగమైన తయారీరంగం అక్టోబర్‌లో 1.8 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. 2024 అక్టోబర్‌లో వృద్ధి 4.4 శాతం కంటే తక్కువ.  

  • మైనింగ్‌ రంగంలో ఉత్పత్తి 1.8 శాతం తగ్గింది. క్రితం ఏడాది అక్టోబర్‌లో 0.9 శాతం వృద్ధి చెందింది.

  • విద్యుదుత్పత్తి సైతం 6.9% తగ్గింది. క్రితం ఏడా ది ఇదే నెలలో 2% వృద్ధిని చూడడం గమనార్హం.  

  • క్యాపిటల్‌ గూడ్స్‌లో ఉత్పత్తి 2.4 శాతం పెరిగింది. కన్జ్యూమర్‌ డ్యూరబుల్స్‌లో ఉత్పత్తి 0.5 శాతం తగ్గింది. క్రితం ఏడాది ఇదే నెలలో 5.5 శాతం వృద్ధి చెందడం గమనించొచ్చు.  

  • కన్జ్యూమర్‌ నాన్‌ డ్యూరబుల్స్‌లో ఉత్పత్తి 4.4 శాతం తగ్గింది.  

  • ఇన్‌ఫ్రా/కన్‌స్ట్రక్షన్‌ గూడ్స్‌లో 7.1 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.  

  • ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్‌ నుంచి అక్టోబర్‌ వరకు దేశ పారిశ్రామికోత్పత్తి వృద్ధి 2.7 శాతానికి పరిమితమైంది. క్రితం ఏడాది ఇదే కాలంలో 4 శాతంగా ఉంది.

