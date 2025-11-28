 రహస్యాలు బయటపెడుతున్న ఏఐ!: శ్రీధర్ వెంబు పోస్ట్ | AI Agent Leaks Startup Secret and Zoho CEO Tweet Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రహస్యాలు బయటపెడుతున్న ఏఐ!: శ్రీధర్ వెంబు పోస్ట్

Nov 28 2025 4:47 PM | Updated on Nov 28 2025 4:57 PM

AI Agent Leaks Startup Secret and Zoho CEO Tweet Viral

నేడు అన్ని రంగాల్లోనూ ఏఐ హవా కొనసాగుతోంది. ఉత్పాదకతను పెంచుకోవడానికి.. వ్యాపారాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల పనులను ఆటోమేట్ చేయడానికి ఏఐ సహాయం చేస్తోంది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యాపారాలకు సంబంధించిన రహస్యాలను కూడా బయటపెట్టేస్తుంది. ఇలాంటి అనుభవమే జోహో ఫౌండర్ శ్రీధర్ వెంబుకు ఎదురైంది.

జోహో వ్యవస్థాపకులు శ్రీధర్ వెంబు (Sridhar Vembu)కు.. ఒక స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడి నుంచి ఒక మెయిల్ వచ్చింది. అందులో జోహో సంస్థ మా కంపెనీని కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతోందా?, అని అందులో ఉంది. అయితే అందులో అప్పటికే ఆ సంస్థను కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మరికొన్ని కంపెనీల పేర్లు, వాళ్లు ఇచ్చిన ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది చూసిన నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది.

నాకు మొదటి మెయిల్ వచ్చిన కొంతసేపటికి మరో మెయిల్ వచ్చింది. అందులో రహస్య సమాచారం పంచుకున్నందుకు క్షమాపణలు చెప్పారు. ఆ సమాచారం పంపించింది ఒక ఏఐ ఏజెంట్ (AI Agent) అని, ఏఐ ఏజెంట్‌గా ఇది తన తప్పిదమేనని అది పేర్కొంది, అని శ్రీధర్ వెంబు వెల్లడించారు.

ఇదీ చదవండి: ఏఐ నిపుణులకు ఏఆర్ రెహమాన్ సలహా..

ప్రస్తుతం శ్రీధర్ వెంబు చేసిన ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఏఐ మన రహస్యాలను కూడా బయటపెడుతోందని కొందరు నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై కొందరు జోక్స్, మరికొందరు మీమ్స్ చేస్తున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మానవును పతనానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుందా? అని ఇంకొందరు చెబుతున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పెళ్లి రిసెప్షన్.. సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

చలికాలంలో వేధించే గొంతు గరగర, దగ్గు తగ్గాలంటే..!
photo 3

స్వామి అయ్యప్ప పడిపూజలో వితికా షేరు దంపతులు
photo 4

సింపుల్‌గా మరింత అందంగా అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
I Will Go To Delhi Whenever Party Leaders Call Me Says Shivakumar 1
Video_icon

ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై డీకే. శివకుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు
EAGLE Team SP Seetharam Face To Face On Drugs Bust 2
Video_icon

డ్రగ్స్ ముఠాను చిత్తుచేసేందుకు ఈగల్ టీమ్ బిగ్ ప్లాన్
Telangana Panchayat Elections 2025 3
Video_icon

Telangana Panchayat: నామినేషన్ల ప్రక్రియ వేగవంతం...!
Tatiparthi Chandrashekhar Slams Deputy CM Pawan Kalyan 4
Video_icon

Chandrashekhar: రైతులపై కేసులు బనాయిస్తే పవన్ ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు?
Kottagulli Bhagya Lakshmi Fire On Minister Sandhya Rani PA Satish Anarchies 5
Video_icon

మంత్రి PA బాధితురాలి ఘటనపై భాగ్యలక్ష్మి సీరియస్ వార్నింగ్
Advertisement
 