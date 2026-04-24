అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ కారణంగా స్టాక్ మార్కెట్లో అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ సంపద మాత్రం గణనీయంగా పెరిగింది. గురువారం ఆయన నికర సంపద పెరగడంతో.. 100 బిలియన్ డాలర్ల క్లబ్లో తిరిగి ప్రవేశించడమే కాకుండా, ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్గేట్స్ను కూడా అధిగమించారు.
బ్లూమ్బెర్గ్ బిలియనీర్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం.. గౌతమ్ అదానీ నికర సంపద ఒక్క రోజులోనే 7.16 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగింది. ఈ పెరుగుదలతో, ఆయన మొత్తం సంపద 106 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. దీంతో ఆయన ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో 17వ స్థానానికి ఎగబాకారు. అంటే 2026లో, గౌతమ్ అదానీ నికర సంపద 21.4 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగింది.
నికర సంపద పెరగడంతో అదానీ బిల్గేట్స్ (104 బిలియన్ డాలర్స్)ను అధిగమించారు. కాగా.. 90.2 బిలియన్ డాలర్ల నికర సంపదతో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ ఈ జాబితాలో 20వ స్థానంలో ఉన్నారు.