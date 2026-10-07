ప్రధాని మోదీకి వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు

వైఎస్ జగన్, నరేంద్ర మోదీ ( ఫైల్ ఫోటో )
సాక్షి, తాడేపల్లి: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజా సేవలో 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవటంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా..‘ఇది చారిత్రాత్మక మైలురాయి.. గుర్తుండిపోయే సందర్భం. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మొదలైన ప్రయాణం.. దేశ ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగుతోంది. గత 25 ఏళ్లుగా ప్రజాసేవలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి అభినందనలు. భవిష్యత్తులోనూ ఆయనకు అన్ని విధాలా మంచి జరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను’ అంటూ పోస్టు చేశారు.
A historic milestone in public service that should not go unnoticed. Heartiest greetings to Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji on completing 25 years of continuous public service, first as Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister of India. Wishing you the very best. @narendramodi
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) October 7, 2026
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