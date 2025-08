ఉత్తరాఖండ్‌ వరదలపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి

సాక్షి,అమరావతి: ఉత్తరాఖండ్‌ వరదలపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు.

ఈ మేరకు బుధవారం ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌లో వరద బాధితులను ప్రభుత్వం త్వరగా ఆదుకోవాలి. బాధితులకు వెంటనే పునరావాసం కల్పించటంతోపాటు, తగిన సహాయ చర్యలను చేపట్టాలి’అని కోరారు.

Deeply shocked by the devastating floods in Uttarakhand.

My thoughts and prayers are with the victims and their families during this incredibly difficult time.

I hope the government will take swift and effective relief measures to support those affected and ensure their safety…

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 6, 2025