 నానా పటేకర్‌ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి | YS Jagan expressed deep condolences demise of actor Nana Patekar | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నానా పటేకర్‌ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి

Oct 8 2026 10:43 AM | Updated on Oct 8 2026 10:46 AM

YS Jagan expressed deep condolences demise of actor Nana Patekar

సాక్షి, తాడేపల్లి: ప్రముఖ సినీ నటుడు నానా పటేకర్ మృతిపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు ఆయన అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని ప్రశంసలు కురిపించారు. వైఎస్ జగన్ తాజాగా ఎక్స్‌ వేదికగా..‘నానా పటేకర్ మరణవార్త తీవ్రంగా కలచివేసింది. భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు ఆయన అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయం. విభిన్న పాత్రల్లో,  విలక్షణ నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. నానాపటేకర్ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాను’ అని పోస్టు చేశారు. 

ఇదీ చదవండి: కార్గిల్‌వార్‌లో 60 రోజులు.. రైతులకోసం నామ్‌ ఫౌండేషన్‌ 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోతున్న ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)
photo 2

తల్లికి బంగారు పతకం, తండ్రి, కుమార్తెకు పీజీ డిగ్రీలు (ఫొటోలు)
photo 3

తెరపై చూసిన నానా కాదు.. ఈ విలక్షణ ఫొటోలు చూడండి!
photo 4

హైదరాబాద్ : భళా..సరస్‌ మేళా (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
CBI Major Twist In Tirumala Laddu Controversy 1
Video_icon

తిరుమల లడ్డూ వివాదంలో కీలక మలుపు.. జంతువుల కొవ్వు లేదన్న CBI
Kadari TDP Leaders Big Shock To Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబుకు షాక్.. YSRCP లో భారీగా చేరికలు
Delhi Reverberated With Protests By The Opposition 3
Video_icon

విపక్షాల నిరసనలతో దద్దరిల్లిన ఢిల్లీ
Bollywood Legendary Actor Nana Patekar Passed Away 4
Video_icon

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ కన్నుమూత
Bhumana Abhinay Reddy Great Words About YS Jagan 5
Video_icon

చిన్న వయసులో పెద్ద బాధ్యత.. జగనన్న నమ్మకాన్ని నిలబెడతా..
Advertisement
 