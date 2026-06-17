 నాతోపాటు కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లు లేవు | Shettipalle Raghurami Reddy comments over Voter List | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాతోపాటు కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లు లేవు

Jun 17 2026 5:21 AM | Updated on Jun 17 2026 5:21 AM

Shettipalle Raghurami Reddy comments over Voter List

తప్పులతడకగా 2002 ఓటరు జాబితా 

న్యాయం కోసం కోర్టుకు వెళతాం 

వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే శెట్టిపల్లె రఘురామిరెడ్డి 

మైదుకూరు: స్పెషల్‌ ఇంటెన్సివ్‌ రివిజన్‌ (సర్‌)కు ఆధారంగా చెబుతున్న 2002 ఓటర్ల జాబితా తప్పుల తడకగా ఉందని, దానిలో తనతోపాటు తన కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లు లేవని మాజీ ఎమ్మె­ల్యే, వైఎస్సార్‌సీపీ క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్‌ శెట్టి­పల్లె రఘురామిరెడ్డి చెప్పారు. ‘సర్‌’ పేరుతో వైఎస్సార్‌సీపీ అనుకూల ఓట్లను తొలగించేందుకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతోందని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. రఘురామిరెడ్డి మంగళవారం వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా మైదుకూరులోని వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మా­ట్లా­డుతూ స్పెషల్‌ ఇంటెన్సివ్‌ రివిజన్‌ను 2002 ఓ­టర్ల జాబితా ఆధారంగా నిర్వ­హిస్తున్నప్పుడు దానిని ఆన్‌లైన్‌లో ఎందుకు సక్రమంగా ఉంచలేదని ప్రశ్నించారు. 

ఇప్పుడు చూపి­స్తున్న 2002 ఓటర్ల జాబితాలో మైదుకూరు నియోజకవర్గంలోని చాపాడు మండలంలో ఒక గ్రామానికి చెందిన ఓటర్ల జాబితాలో మరొక గ్రా­మానికి చెందిన వారి పేర్లు ఉన్నాయని తెలిపారు. తన సొంత గ్రామమైన నక్కలదిన్నె ఓటర్ల జాబితాలో స్థానిక ఓటర్ల పేర్లు లేవని చెప్పారు. తన ఓటుతో సహా తన కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లు కూడా లేవని రఘురామిరెడ్డి వివరించారు. చిన్నగురువలూరు గ్రామంలో తన కుమారుడు, కోడలి ఓట్లను తొలగించారని మీడియాకు ఆధారాలు చూపారు. తిప్పిరెడ్డిపల్లె, అన్నవరం, పల్లవోలు గ్రామాల్లోనూ స్థానిక ఓటర్ల పేర్లు లేవని తెలిపారు.

స్పెషల్‌ ఇంటెన్సివ్‌ రివిజన్‌ సోమవారమే ప్రారంభం కాగా, ఇప్పటికే 80 శాతం మ్యాపింగ్‌ జరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారని రఘురామిరెడ్డి తెలిపారు. ఈ విధంగా తుది ఓటర్ల జాబితా వస్తే, అందులో అసలైన ఓటర్ల పేర్లు లేకపోతే ఏం చేయాలని ప్రశి్నంచారు. మైదుకూరు నియోజకవర్గ ఓటర్‌ నమోదు అధికారి (ఈఆర్‌వో)తో మాట్లాడేందుకు ప్రయతి్నస్తున్నా అందుబాటులో లేరని చెప్పారు. 2002 ఓటర్ల జాబితాను సరిదిద్దాలని, లేదంటే న్యాయం కోసం కోర్టుకు వెళతామని స్పష్టంచేశారు. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్ డే స్పెషల్.. లంగా ఓణీలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రణీత మాల్దీవులు ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో మలయాళ బ్యూటీ ఐశ్వర్య లక్ష్మి అందాలు.. ఫోటోలు
photo 5

‘మా ఇంటి బంగారం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌లో మెరిసిన శ్రీముఖి (ఫోటోలు)

Video

View all
1
Video_icon

వైభవ్ తప్పు లేదు వల్లే రెచ్చగొట్టారు : Tilak Varma
Madabhushi Sridhar Speech about Citizenship In India 2
Video_icon

మనం మనుషులమా! బొద్దింకలమా! ఇండియా మీద వీళ్లకు హక్కు లేదా..
I Will Stand With You YS Jagan AssuresTo AP Aqua Farmers 3
Video_icon

రూపాయిన్నరకే .. మాటిస్తున్నాను ఆక్వా రైతులకు వైఎస్ జగన్ భరోసా
Uddhav Thackeray Vs Shinde Maharastra Politics 4
Video_icon

చక్రం తిప్పిన షిండే శివసేన నుంచి 20 మంది సభ్యులు జంప్
Sakshi Podcast : The Key Reasons Behind Ban Of Telegram Applications 5
Video_icon

టెలిగ్రామ్ బ్యాన్.! అసలు కారణం ఇదేనా.!
Advertisement
 