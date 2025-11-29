అనంతపురం సెంట్రల్: అడిగినంత కట్నకానుకలుసమర్పించినా ఆయన ధనదాహం తీరలేదు. అదనపు కట్నం కోసం నిత్యం వేధించేవాడు. భౌతిక దాడులకు దిగేవాడు. దీంతో నరకం అనుభవించిన ఆ అభాగ్యురాలు ఆయనతో జీవితం కొనసాగించలేనని నిర్ణయానికి వచ్చి తనువు చాలించింది. తాను వెళ్తే బిడ్డను ఎవరు చూసుకుంటారని భయపడిందో ఏమో.. ముక్కుపచ్చలారని కుమారుడినీ తనతో పాటు తీసుకెళ్లింది. అనంతపురం నగరంలోని శారదానగర్లో గురువారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రామగిరి మండల డిప్యూటీ తహసీల్దార్ రవికుమార్ భార్య అమూల్య తన కుమారుడిని గొంతు కోసి చంపి, ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. తమ కుమార్తె, మనవడి మరణానికి అల్లుడే కారణమంటూ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపించడం సంచలనం కలిగించింది. మృతురాలి తండ్రి రామకృష్ణ పోలీసులకు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు...
అడిగినంత కట్నమిచ్చినా..
తాడిమర్రి మండలం అగ్రహారానికి చెందిన డీటీ రవికుమార్, కర్నూలుకు చెందిన రామకృష్ణ (కర్నూలు డీఈఓ కార్యాలయ ఉద్యోగి), రమాదేవి దంపతుల కుమార్తె అమూల్యకు 2020లో వివాహమైంది. రామకృష్ణకు ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె సంతానం కాగా, కుమారుడు విదేశాల్లో స్థిరపడ్డాడు. కుమార్తె అమూల్యను బీటెక్ వరకూ చదివించారు. ఒక్కగా నొక్క కుమార్తె కావడం, అల్లుడు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఉద్యోగం చేస్తుండడంతో కుమార్తె భవిష్యత్ బాగుంటుందని భావించి పెళ్లి సమయంలో ఏకంగా 50 తులాల బంగారం, రూ. 50 లక్షల నగదు ఇవ్వడంతో పాటు అంగరంగ వైభవంగా వివాహం జరిపించారు.
కొన్నిరోజులకే వేధింపులు..
డీటీ రవికుమార్ ధన దాహం పెళ్లయిన కొన్నిరోజులకే బయటపడింది. అదనపు కట్నం కోసం అమూల్యను నిత్యం వేధించేవాడు. ఇటీవల వేధింపులు తారస్థాయికి చేరడంతో తట్టుకోలేని అమూల్య పుట్టినింటికి వెళ్లింది. బిడ్డకు నచ్చజెప్పిన తల్లి రమాదేవి కొన్నిరోజులకు భార్యాభర్తలు సర్దుకుంటారనే ఉద్దేశంతో రెండురోజుల క్రితం అనంత పురానికి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వదలివెళ్లింది. అలా వెళ్లిన సాయంత్రానికే మరణవార్త వినాల్సి వచ్చిందంటూ ఆమె కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
పరారీలో నిందితుడు..
గురువారం రాత్రి ఈ ఘటన వెలుగుచూడడంతో మృతురాలి తల్లిదండ్రులకు పోలీసులు సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చేంత వరకూ ఇంట్లోనే మృతదేహాలను ఉంచారు. అనంతరం వారి సమక్షంలోనే పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. శుక్రవారం ఉదయం పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాలను అప్పగించారు. దీంతో వారి స్వగ్రామం కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తికి తీసుకెళ్లారు. తమ కుమార్తె, మనవడి చావుకు అల్లుడు రవికుమారే కారణమని, అదనపు కట్నం కోసం వేధించడం, తీవ్రంగా కొట్టడంతోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు మృతురాలి తండ్రి రామకృష్ణ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు వన్టౌన్ సీఐ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. నిందితుడు పరారీలో ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.