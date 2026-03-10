చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి ఆరోగ్యశ్రీ ఆసుపత్రుల అల్టీమేటం

సాక్షి,ఎన్టీఆర్: విజయవాడ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంపై ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వానికి గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను తక్షణమే విడుదల చేయకపోతే యూనివర్సల్ హెల్త్ స్కీమ్ (UHC) లో భాగస్వామ్యం చేయబోమని స్పష్టంగా ప్రకటించాయి.
ఆసుపత్రుల సంఘాలు ప్రభుత్వానికి మూడు వేల కోట్ల రూపాయల పెండింగ్ బకాయిలను తక్షణం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశాయి. బకాయిలు చెల్లించకపోతే ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో కొనసాగడం అసాధ్యమని స్పష్టం చేశాయి. 2007 నుండి పాత రేట్లనే ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందని ఆసుపత్రులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాయి. హెల్త్ ప్యాకేజీలను పెంచకుండా, కేవలం 25 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని ఆరోపించాయి. ప్రజలను మోసం చేస్తూ ప్రభుత్వం పాత ప్యాకేజీలను కొనసాగిస్తోందని విమర్శించాయి.
ప్రభుత్వం 31వ తేదీ లోపు కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకోవాలని ఆసుపత్రులపై ఒత్తిడి తెస్తోందని ఆరోగ్యశ్రీ ఆసుపత్రులు వెల్లడించాయి. బకాయిలు చెల్లించకపోతే ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశాయి. ఆసుపత్రులు ఓటిఎస్ (One Time Settlement) కింద మూడు వేల కోట్ల రూపాయల బకాయిలను ప్రభుత్వం తక్షణం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. బకాయిలు చెల్లించకపోతే యూనివర్సల్ హెల్త్ స్కీమ్లో భాగస్వామ్యం చేయబోమని స్పష్టంగా ప్రకటించాయి.
మొత్తంగా, ఆరోగ్యశ్రీ పథకంపై ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వానికి గట్టి అల్టీమేటం జారీ చేశాయి. పెండింగ్ బకాయిలు చెల్లించకపోతే ప్రజలకు ఆరోగ్య సేవలు అందించడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించాయి.