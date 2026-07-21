 ఏపీ వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా విభాగం నిరసనలు | Ysrcp Women Wing Andhra Pradesh Wide Protests Updates | Sakshi
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ఏపీ వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా విభాగం నిరసనలు

కూటమి సర్కార్‌, చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు

  • తుమ్మలపల్లి కళా క్షేత్రం దగ్గర అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద శాంతియుత నిరసన

  • నిరసనలో పాల్గొన్న వరుదు కళ్యాణి, ఎమ్మెల్సీ కల్పలతారెడ్డి, రాయన భాగ్యలక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మల్లాది విష్ణు,వెలంపల్లి శ్రీనివాస్, దేవినేని 
    అవినాష్

2026-07-21 10:44:51

తిరుపతిలో వైఎస్సార్‌సీపీ విభాగం నిరసనలు

  • తిరుపతి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసనలు
  • కూటమి ప్రభుత్వం పాలనలో మహిళలకు భద్రత కరవు
  • రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వినతి పత్రం అందజేసిన మహిళా నేతలు
  • చిత్తూరు: దర్గా సర్కిల్ లో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రం పత్రం అందించిన వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు
  • కూటమి ప్రభుత్వం పాలనలో మహిళా భద్రత గాల్లో దీపంగా మారింది
  • రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ కల్పించాలని నిరసన చేపట్టిన జిల్లా జెడ్పీ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు
2026-07-21 10:39:20

విజయవాడలో వైఎస్సార్‌సీపీ విభాగం నిరసనలు

  • గుంటూరు మహిళపై దాడి, వివస్త్రను చేయడంపై నిరసన
  • రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలపై ఆందోళన
  • అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా విభాగం నిరసనలు
  • అంబేద్కర్‌ విగ్రహాలకు వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా నేతల వినతి పత్రాలు
2026-07-21 10:34:51

నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు

  • గుంటూరులో మహిళపై దాడి, వివస్త్రను చేయడంపై నిరసన
  • అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసనలు తెలపనున్న మహిళలు
  • అనంతరం అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు వినతి పత్రాలు అందజేత
2026-07-21 10:28:51
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