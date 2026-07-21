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ఏపీ వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం నిరసనలు
కూటమి సర్కార్, చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు
తుమ్మలపల్లి కళా క్షేత్రం దగ్గర అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద శాంతియుత నిరసన
నిరసనలో పాల్గొన్న వరుదు కళ్యాణి, ఎమ్మెల్సీ కల్పలతారెడ్డి, రాయన భాగ్యలక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మల్లాది విష్ణు,వెలంపల్లి శ్రీనివాస్, దేవినేని
అవినాష్
తిరుపతిలో వైఎస్సార్సీపీ విభాగం నిరసనలు
- తిరుపతి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసనలు
- కూటమి ప్రభుత్వం పాలనలో మహిళలకు భద్రత కరవు
- రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వినతి పత్రం అందజేసిన మహిళా నేతలు
- చిత్తూరు: దర్గా సర్కిల్ లో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రం పత్రం అందించిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు
- కూటమి ప్రభుత్వం పాలనలో మహిళా భద్రత గాల్లో దీపంగా మారింది
- రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ కల్పించాలని నిరసన చేపట్టిన జిల్లా జెడ్పీ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు
విజయవాడలో వైఎస్సార్సీపీ విభాగం నిరసనలు
- గుంటూరు మహిళపై దాడి, వివస్త్రను చేయడంపై నిరసన
- రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలపై ఆందోళన
- అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం నిరసనలు
- అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు వైఎస్సార్సీపీ మహిళా నేతల వినతి పత్రాలు
నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు
- గుంటూరులో మహిళపై దాడి, వివస్త్రను చేయడంపై నిరసన
- అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసనలు తెలపనున్న మహిళలు
- అనంతరం అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు వినతి పత్రాలు అందజేత