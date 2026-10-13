 నేడు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం | Light to moderate rains at isolated places in Coastal Andhra and Rayalaseema | Sakshi
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నేడు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం

Oct 13 2026 4:52 AM | Updated on Oct 13 2026 4:52 AM

Light to moderate rains at isolated places in Coastal Andhra and Rayalaseema

సాక్షి, అమరావతి: బంగాళా­ఖాతంలో మంగళ­వారం అల్ప పీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, దాని ప్రభావంతో వచ్చే 3 రోజులు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచ­నలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దక్షిణ అండమాన్‌ సముద్రం, పరిసర ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఈ అల్పపీడనం ఏర్పడే అవ­కాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో కోస్తాంధ్ర, రాయల­సీమ ప్రాంతాల్లో అక్కడ­క్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. గంటకు 30 నుంచి 50 కిలో­మీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. బుధవారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. 

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