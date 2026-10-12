 తండ్రి అంత్యక్రియలను ఆపిన కుమార్తెలు | Daughters stopped fathers funeral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తండ్రి అంత్యక్రియలను ఆపిన కుమార్తెలు

Oct 12 2026 5:55 AM | Updated on Oct 12 2026 5:55 AM

Daughters stopped fathers funeral

మడకశిర: ఆస్తి కోసం తండ్రి అంత్యక్రియలను కుమార్తెలు ఆపిన ఘటన శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో జరిగింది. రొళ్ల మండలం కె.బ్యాడి­గెరకి చెందిన ఈశ్వరప్ప(94) వృద్ధాప్యంతో శనివారం మృతి చెందాడు. ఇతనికి పద్మ, గౌరమ్మ, మంజుల అనే కుమార్తెలున్నారు. మొత్తం ఆస్తినంతా పద్మకు ఇచ్చాడు. ఆస్తిలో తమకూ భాగం ఇచ్చే వరకు అంత్యక్రియలు చేయకూడదని మిగిలిన ఇద్దరు కుమార్తెలు అడ్డుకున్నారు. 

కుటుంబ స­భ్యు­లు, బంధువులు, గ్రామస్తులు ఎంత నచ్చ­జెప్పినా వారు వినలేదు. ఆస్తి పంపకం తర్వాతే అంత్యక్రియలకు ఒప్పు­కుంటామని చెప్పారు. పోలీ­సులు నచ్చజెప్పినా వినకపోవడంతో గ్రామ పెద్దలు కలుగజేసుకుని గౌరమ్మ, మంజులకు 30 సెంట్ల చొప్పున, పద్మ­కు 60 సెంట్ల భూమి పంపకం చేసేలా ఒప్పందం కుదిర్చారు. దీంతో ఈశ్వరప్ప అంత్యక్రియలు జరిగాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఓయూ బతుకమ్మ వేడుకల్లో కల్వకుంట్ల కవిత (ఫొటోలు)
photo 2

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

INDvsWI T20 : మూడో టి20లో భారత్‌ గెలుపు (ఫొటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రిపై తొలిరోజు (ఫొటోలు)
photo 5

మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు)

Video

View all
CJP Abhijeet Dipke Sensational Comments On PM Modi And Amit Shah 1
Video_icon

మీ బెదిరింపులకు నేను భయపడను.. అభిజీత్ దీప్కే సంచలనం
TDP Leaders Joins To YSRCP In The Presence Of Rachamallu Siva Prasad Reddy 2
Video_icon

టీడీపీ నుండి YSRCP లోకి చేరిన వెంటనే వరాలు కురిపించిన రాచమల్లు
Thalapathy Vijays Son Jason Sanjays Hero Debut 3
Video_icon

హీరోగా విజయ్ వారసుడు
Goddess Durga Idol Immersed Without Prayers In Nalgonda 4
Video_icon

నవరాత్రుల వేళ ఇదేం అపచారం..! పూజలు లేకుండానే అమ్మవారి నిమజ్జనం
Shocking Facts In Girl Incident Case At Medchal 5
Video_icon

5 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది.. మేడ్చల్ బాలిక కేసులో షాకింగ్ నిజాలు..
Advertisement
 