ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్డేట్స్..
ఎమ్మెల్సీల ఆందోళన ఉధృతం
- శాసన మండలిలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళన ఉధృతం
- శాసన మండలి వాయిదా పడినా ఆందోళన కొనసాగింపు
- మండలిలో నేల మీద కూర్చుని ఆందోళన చేస్తున్న ఎమ్మెల్సీలు
- డీఎస్సీ అక్రమాలపై చర్చ జరపాలని ఆందోళన
- నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళన
- శాసనమండలిలో వైఎశాసనమండలిలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళన
- డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని డిమాండ్
- డీఎస్సీపై చర్చకు వైఎస్సార్సీపీ పట్టు
- పోడియం వద్దకు చేరుకుని నిరసన తెలుపుతున్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
- నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలంటూ నినాదాలు స్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళన
ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రారెడ్డి కామెంట్స్..
- డీఎస్సీపై చర్చ జరపాలని కోరుతున్నా ప్రభుత్వంలో చలనం రావడం లేదు
- తప్పు చేశారు కాబట్టే భయపడుతున్నారు
- స్పోర్ట్స్ కోటా వారికి పరీక్ష లేకుండా ఉద్యోగమిచ్చామని మంత్రి లోకేష్ చెబుతున్నారు
- టెట్ నుంచి మినహాయించి ఇవ్వాలని ఢిల్లీ వెళ్లి అడిగినందుకు టీచర్లను సస్పెండ్ చేశారు
- తక్షణమే టీచర్లపై సస్పెన్షన్ ఎత్తేయాలి
- డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలి
ఎమ్మెల్సీ మధుసూధన్ కామెంట్స్..
- 2% ఉన్న స్పోర్ట్స్ కోటాను 3% శాతానికి పెంచారు
- డీఎస్సీకి ముందు ఒక జీవో.. తర్వాత ఒక జీవో తెచ్చారు.
- జీవోలను అడ్డుపెట్టుకుని అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు
- డీఎస్సీలో ఉద్యోగాల కోసం లక్షల్లో బేరసారాలు జరిగాయి
- ఎందుకు డీఎస్సీపై విచారణకు భయపడుతున్నారు
ఎమ్మెల్సీ ఇసాక్ బాషా కామెంట్స్..
- గతంలో ఎన్నడూ ఇలాంటి సమావేశాలు జరగలేదు
- డీఎస్సీపై విచారణ చేయించాలంటే భయపడి పారిపోతున్నారు.
ర్యాలీగా మండలికి ఎమ్మెల్సీలు..
- ర్యాలీగా మండలికి బయలుదేరిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
- మెడలో నల్ల కండువాలు ధరించి నిరసన
- మెగా డీఎస్సీ కాదు.. దగా డీఎస్సీ అంటూ నినాదాలు
- డీఎస్సీ అక్రమాలపై తక్షణమే సీబీఐ విచారణ చేయించాలని డిమాండ్
- డీఎస్సీపై విచారణ చేయాలంటూ ప్లకార్డుల ప్రదర్శన
- మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్