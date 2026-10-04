 ‘రేషన్ మాఫియాపై పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు స్పందించరు?’ | YSRCP leader Pothina Mahesh on the ration mafia in Vijayawada | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘రేషన్ మాఫియాపై పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు స్పందించరు?’

Oct 4 2026 4:30 PM | Updated on Oct 4 2026 5:00 PM

YSRCP leader Pothina Mahesh on the ration mafia in Vijayawada

విజయవాడ:  నగరంలో జరుగుతున్న రేషన్‌ మాఫియాను ఎప్పుడు కట్టడి చేస్తారని కూటమి ప్రభుత్వ పెద్దలను నిలదీశారు వైఎస్సార్‌సీపీ నేత పోతిన మహేష్‌. రేషన్‌ మాఫియాపై జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదో సమాధానం చెప్పాలన్నారు. ప్రతి నెలా రూ. 5 కోట్ల అక్రమ సంపాదన జరుగుతుందన్న ఆరోపణలపై విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్‌ చేశారు. రేషన్ మాఫియా డాన్ల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు అధికారులకు అందిస్తామని పోతిన మహేష్‌ స్పష్టం చేశారు. 

లారీ డ్రైవర్ల పై కేసులతో సరిపెట్టకుండా మాఫియా డాన్లపై చర్యలు తీసుకోవాలి. రేషన్ మాఫియాకు మంత్రి అండదండలు ఉన్నాయా? జాయింట్ కలెక్టర్ సమాధానం చెప్పాలి. విజయవాడలో రేషన్ మాఫియాపై పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు స్పందించరు?,  రేషన్‌ మాఫియాపై పవన్‌ స్పందించాలి. డ్రోన్లతో రేషన్‌ మాఫియా డాన్లను ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నారు. సీసీ కెమెరాలను దాటుకుని లారీల్లో రేషన్‌ బియ్యం ఎలా తరలిపోతోంది. రేషన్‌ బియ్యం అక్రమ రవాణాపై విజయవాడ పోలీసులు సమాధానం చెప్పాలి’ అని డిమాండ్‌ చేశారు. 

ఇదీ చదవండి: పక్షపాతం చూపితే ప్రశ్నిస్తాం.. కాకాణి హెచ్చరిక

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మృణాల్ ఠాకుర్.. చాక్లెట్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 2

డాక్టర్ బాబు నిరుపమ్ దంపతుల పెళ్లి రోజు స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు)
photo 4

రోజా పువ్వులా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ హెబ్బాపటేల్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Wife And Husband Attack On Delivery Boy For Coming Late 1
Video_icon

ఆలస్యంగా వచ్చాడని డెలివరీ బాయ్ పై భార్యభర్తలు దాడి
Jio Bharat 4G Phone At Just Rs 299 And Get 6 Months Free Recharge 2
Video_icon

జియో బంపర్ ఆఫర్.. రూ.299కే 4G, ఫోన్.. 6 నెలల ఉచిత RECHARGE
Indigo Flight Bird Strike Shamshabad Airport 3
Video_icon

ఇండిగో విమానానికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
Jada Sravan Kumar Shocking Comments On Cockroach Janta Party Protest 4
Video_icon

కాక్రోచ్ లు మిమ్మల్ని వదలవు.. జడ శ్రవణ్ కుమార్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Jantantram On Vijayawada Sai Krishna Case 5
Video_icon

రక్షక భటులా..? భక్షక భటులా..?
Advertisement
 