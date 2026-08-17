 ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. డీఎస్సీ అక్రమాలపై చర్చకు వైఎస్సార్‌సీపీ రెడీ | AP Assembly Session 17th August Live News Updates And Top Headlines, YSRCP Demands CBI Probe Into AP DSC Irregularities | Sakshi
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ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. డీఎస్సీ అక్రమాలపై చర్చకు వైఎస్సార్‌సీపీ రెడీ

Aug 17 2026 9:10 AM | Updated on Aug 17 2026 9:27 AM

AP Assembly Session 17th August Live Updates

ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్‌డేట్స్‌.. 

ఎమ్మెల్సీలు అప్పిరెడ్డి, వరుదు కళ్యాణి కామెంట్స్‌..

  • డీఎస్సీలో అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేయాలి.
  • డీఎస్సీలో అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్‌ రాజీనామా చేయాలి.
  • విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరగాలంటే లోకేష్‌ రాజీనామా చేయాలి.
  • మీకు అనుకూలంగా జీవోలు మార్చుకుంటారా?
  • కూటమి ప్రభుత్వం డైవర్షన్‌ పాలిటిక్స్‌ మానుకోవాలి.
  • మంత్రి లోకేష్‌ తీరు చూసి ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు.
  • ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగికి ఫస్ట్‌ ర్యాంక్‌ రావడమేంటి?. 

ఎమ్మెల్సీ కల్పలతా రెడ్డి కామెంట్స్‌..

  • మెగా డీఎస్సీ కాదు.. దగా డీఎస్సీ
  • స్పోర్ట్స్‌ కోటా పేరుతో డీఎస్సీలో అక్రమాలు చేశారు.
  • మంత్రి లోకేష్‌ రాజీనామా చేయాల్సిందే.
  • కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర​ ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేసినట్టు లోకేష్‌ కూడా చేయాలి. 
     

👉ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సమావేశాల్లో భాగంగా ఏపీ డీఎస్సీ అక్రమాలపై పోరాటానికి ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్‌సీపీ సిద్ధమైంది. డీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలపై సీబీఐతో విచారణ చేపట్టాలని వైఎస్సార్‌సీపీ డిమాండ్‌ చేస్తోంది. అలాగే, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్‌ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తోంది.

👉శాసన మండలిలో దీనిపై చర్చించేందుకు వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యులు రెడీ అయ్యారు. ప్రదర్శనగా శాసనమండలిలోకి ఎమ్మెల్సీలు వెళ్లనున్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై చర్చించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. ఎమ్మెల్సీ లు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, కల్పలత, రామ చంద్రారెడ్డి వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చారు. 

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