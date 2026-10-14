 రాష్ట్ర స్థాయి రెజ్లింగ్‌ పోటీల్లో ప్రతిభ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాష్ట్ర స్థాయి రెజ్లింగ్‌ పోటీల్లో ప్రతిభ

Oct 14 2026 1:53 AM | Updated on Oct 14 2026 1:53 AM

ఆదిలాబాద్‌: 70వ రాష్ట్ర స్థాయి స్కూల్‌ గేమ్స్‌ ఫెడరేషన్‌ (ఎస్‌జీఎఫ్‌) అండర్‌–14 బాలికలు, బాలుర రెజ్లింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ 2026–27 పోటీల్లో జిల్లా క్రీడా పాఠశాల బాలికలు ప్రతిభ చాటారు. నారాయణపేట జిల్లాలో ఈనెల 11న ప్రారంభమైన పోటీల్లో మంగళవారం ఆదిలాబాద్‌కు చెందిన సీహెచ్‌.మీరా 36కిలోల విభాగంలో, మైథిలి 42కిలోల విభాగంలో స్వర్ణ పతకాలు సాధించారు. శ్రీలక్ష్మి మనోజ్ఞ 50 కిలోల విభాగంలో, రాంక్‌షైనీ 46 కిలోల విభాగంలో కాంస్య పతకాలు గెలుచుకున్నారు. మొత్తం నాలుగు పతకాలతో ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా టీజీఎస్‌ఎస్‌ జట్టు ఓవరాల్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో మూడో స్థానం సాధించిందని రెజ్లింగ్‌ కోచ్‌ శ్రీధర్‌ తెలిపారు. రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో రాణించడంపై డీవైఎస్వో దయానంద్‌రెడ్డి, ఒలింపిక్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు బాలురి గోవర్ధన్‌రెడ్డి, డీటీఎస్వో పార్థసారథి తదితరులు అభినందించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : భారత్ - వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 ప్రెస్‌మీట్‌లో తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 