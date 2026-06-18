 తలెగరేస్తే మళ్లీ బాంబులేస్తాం... ఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ హెచ్చరిక | US President Donald Trump Serious Warning To Iran | Sakshi
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తలెగరేస్తే మళ్లీ బాంబులేస్తాం... ఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ హెచ్చరిక

Jun 18 2026 6:42 AM | Updated on Jun 18 2026 6:42 AM

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