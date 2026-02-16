 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శైవక్షేత్రాల్లో భక్తుల భద్రతను గాలికొదిలేసిన బాబు సర్కారు | Chandrababu Govt Has Threatened The Security Of Devotees At Shaiva Temples | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శైవక్షేత్రాల్లో భక్తుల భద్రతను గాలికొదిలేసిన బాబు సర్కారు

Feb 16 2026 7:02 AM | Updated on Feb 16 2026 7:02 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 