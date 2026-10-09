 సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామా చేయాల్సిందే... సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే డిమాండ్‌ | CEC Gyanesh Kumar Must Resign CJP Founder Abhijit Deepke Demand | Sakshi
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Audio: సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామా చేయాల్సిందే... సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే డిమాండ్‌

Oct 9 2026 7:40 AM | Updated on Oct 9 2026 7:40 AM

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