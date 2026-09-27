 9 సహకార షుగర్‌ కర్మాగారాల ఆస్తులు తెగనమ్మేందుకు చంద్రబాబు సర్కారు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ | AP Govt Gives The Green Signal For The Distress Sale Of Assets Belonging To 9 Cooperative Sugar Factories | Sakshi
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9 సహకార షుగర్‌ కర్మాగారాల ఆస్తులు తెగనమ్మేందుకు చంద్రబాబు సర్కారు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌

Sep 27 2026 7:53 AM | Updated on Sep 27 2026 7:53 AM

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