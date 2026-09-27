9 సహకార షుగర్‌ కర్మాగారాల ఆస్తులు తెగనమ్మేందుకు చంద్రబాబు సర్కారు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌

మొహాలీ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా-ఎ వుమెన్తో జరిగిన మూడో అనధికారిక వన్డేలో భారత-ఎ జట్టు 4 వికెట్ల తేడాతో సంచలన విజయం
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డిజిటల్ యుగంలో ప్రతి పౌరుడికీ ‘ఆధార్’ ప్రాథమిక గుర్తింపుగా మారింది.
వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ నేపథ్యంలో ఆదివారం తిరువనంతపురం వేదికగా టీమిండియా తొలి వన్డే ఆడనుంది.
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Sep 27 2026 7:53 AM | Updated on Sep 27 2026 7:53 AM