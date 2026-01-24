 ముద్దుగుమ్మలు ఒకేచోటు.. మాజీ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Actress lissy birthday celebrations Photos | Sakshi
ముద్దుగుమ్మలు ఒకేచోటు.. మాజీ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jan 24 2026 5:30 PM | Updated on Jan 24 2026 5:30 PM

Actress lissy birthday celebrations Photos1
1/5

ఒకప్పటి హీరోయిన్ లిసీ పుట్టినరోజు వేడుకలు కొన్నిరోజుల ముందు వేడుకగా జరిగాయి. ఈ సెలబ్రేషన్స్‌లో తమిళ బ్యూటీస్ రాధిక, రమ్యకృష్ణ, త్రిష తదితరులు సందడి చేశారు.

Actress lissy birthday celebrations Photos2
2/5

Actress lissy birthday celebrations Photos3
3/5

Actress lissy birthday celebrations Photos4
4/5

Actress lissy birthday celebrations Photos5
5/5

# Tag
Actress Lissy birthday celebrations Photos
ముద్దుగుమ్మలు ఒకేచోటు.. మాజీ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
