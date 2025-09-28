 బతుకమ్మ ఆడిన మిస్ వరల్డ్ ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌శ్రీ (ఫొటోలు) | Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos | Sakshi
బతుకమ్మ ఆడిన మిస్ వరల్డ్ ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌శ్రీ (ఫొటోలు)

Sep 28 2025 11:50 AM | Updated on Sep 28 2025 11:50 AM

Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos1
హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకలలో మిస్ వరల్డ్ ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌శ్రీ (Opal Suchata Chuangsri) పాల్గొని అందరితో కలిసి బతుకమ్మ ఆడింది.

Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos2
Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos3
Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos4
Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos5
Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos6
Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos7
Miss World Opal Suchatha Chuangsri played Bathukamma Photos8
