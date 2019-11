ముంబై: బాలీవుడ్‌ హీరో, కండల వీరుడు సల్మాన్‌ఖాన్‌ తాజా చిత్రం దబాంగ్‌-3కు కొత్త చిక్కులు వచ్చి పడ్డాయి. ఇటీవల దబాంగ్‌ 3 చిత్ర యూనిట్‌ రిలీజ్‌ చేసిన సాంగ్‌ ప్రోమోలో హిందూ దేవతలు, సాధువులను కించపరిచారంటూ శుక్రవారం పెద్ద ఎత్తున సోషల్‌ మీడియాలో #బాయ్‌కాట్‌దబాంగ్‌3 అనే దుమారం చెలరేగింది. కొన్నిసీన్లు అభ్యంతకరంగా ఉన్నాయని, హిందువుల మనోభావాలను సల్మాన్‌ దెబ్బతీశారంటూ జనజాగృతి అనే హిందూ ధార్మిక సంస్థ దబాంగ్‌3 చిత్రాన్ని బాయ్‌కాట్‌ చేయాలని పిలుపునిచ్చింది.

Recently a video song 'Hud Hud Dabangg Dabangg' in upcoming movie Dabangg 3 was released. The scenes in this song have insulted Sages and Hindu deities, hence Hindus are protesting against this movie.#BoycottDabangg3

— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) November 29, 2019