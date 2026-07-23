 సీదిరి అప్పలరాజు ఆరోగ్యంపై ఆందోళన | YSRCP Leaders About Seediri Appalaraju Health Condition | Sakshi
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Srikakulam: సీదిరి అప్పలరాజు ఆరోగ్యంపై ఆందోళన

Jul 23 2026 3:15 PM | Updated on Jul 23 2026 3:15 PM

సీదిరి అప్పలరాజు ఆరోగ్యంపై ఆందోళన

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YSRCP leaders comments Sidiri Appalaraju health condition Sakshi News
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