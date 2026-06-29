 ప్రజల్లోకి మోజ్తాబా ఖమేనీ...? | Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei | Sakshi
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ప్రజల్లోకి మోజ్తాబా ఖమేనీ...?

Jun 29 2026 5:32 PM | Updated on Jun 29 2026 5:32 PM

ప్రజల్లోకి మోజ్తాబా ఖమేనీ...?

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iran Mojtaba Khamenei Sakshi News
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