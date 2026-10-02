 వృద్ధులే టార్గెట్‌ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వృద్ధులే టార్గెట్‌

Oct 6 2026 1:18 AM | Updated on Oct 6 2026 1:18 AM

వృద్ధులే టార్గెట్‌ మా భూములను ఇచ్చేది లేదు మిగిలిన గ్రామాల పరిస్థితి ఏంటి?

వృద్ధులే లక్ష్యంగా ఫేస్‌బుక్‌ వేదికగా ఎరవేసి, అదును చూసి హనీట్రాప్‌ చేసి దండుకుంటున్న వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. 8లో u

మా తాతముత్తాతల కాలం నుంచి ఈ భూముల మీదే బతుకుతున్నాం. మా ఊళ్ల ను శ్మశానాలుగా మార్చే ఈ ప్రాజెక్టు మాకొద్దు. ప్రాజెక్టు వల్ల పర్యావరణానికి ఏం జరుగుతుందో ఒక్కరూ చెప్పట్లేదు. అడిగితే దాటవేస్తున్నారు. ప్రాణాలు పోయినా మా భూములను ఇచ్చేది లేదు. కోర్టులకై నా వెళ్లి మా నేలను కాపాడుకుంటాం.

– యర్రంశెట్టి రామకృష్ణారావు,

రైతు, సుబ్బారాయుడుగూడెం

కంపెనీ వాళ్లు 8,500 ఎకరాలు మాత్రమే తీసుకుంటామని చెబుతున్నారు. అయితే భూ గర్భంలో మంటలు పెట్టి గ్యాస్‌ తీస్తే ఆ పక్కనున్న వే లాది ఎకరాల భూములు, భూగర్భ జలాలు నాశనం కావా? చుట్టుపక్కల ఊళ్లన్నీ రోగాల బారిన పడవా? గ్రామసభ పెట్టి అభిప్రాయం తీసుకోకుండా ఎలా ముందుకు వెళతారు.

– ఆది హరికృష్ణ, రైతు, శెట్టివారిగూడెం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లో నక్షత్ర (ఫొటోలు)
photo 2

ఎం.ఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్.. రష్మిక ఎమోషనల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’మూవీ హీరోయిన్ మహిమ నంబియార్ (ఫొటోలు)
photo 4

యాంకర్ అనసూయ 'దేశీ గర్ల్' లుక్ (ఫొటోలు)
photo 5

దసరా స్పెషల్ : ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన అమ్మవారి ఆలయాలు...(ఫొటోలు)

Video

View all
Usha Sri Charan Massive Protest At Penukonda 1
Video_icon

నిన్నే అడుగుతున్న... పెనుకొండలో ఉషశ్రీ చరణ్ భారీ ధర్నా
Dhanush Postpones Om Movie Release Due to Rajinikanth’s Jailer 2 2
Video_icon

రజినీతో క్లాష్ మిస్... దుల్కర్ తో క్లాష్ ఫిక్స్..
Shocking Facts In UAE Investigation 3
Video_icon

జూలైలోనే విమానం కూల్చేందుకు కుట్ర... సంచలన విషయాలు
Rachamallu Siva Prasad Reddy Press Meet 4
Video_icon

రాయలసీమ ద్రోహి చంద్రబాబు
Lella Appi Reddy Complaint To EC Against KUTAMI Govt 5
Video_icon

YSRCP నేతలను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా కూటమి కుట్ర
Advertisement
 