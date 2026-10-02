 8 నుంచి ఆక్వాఎక్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ | - | Sakshi
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8 నుంచి ఆక్వాఎక్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎగ్జిబిషన్‌

Oct 6 2026 1:18 AM | Updated on Oct 6 2026 1:18 AM

8 నుంచి ఆక్వాఎక్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్‌ పోటీలకు ఎంపిక చాట్రాయి : మర్లపాలెం జెడ్పీ హైస్కూలు విద్యార్థిని యు సృజన రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్‌ పోటీలకు ఎంపికై నట్లు హెచ్‌ఎం మందాడ అప్పారావు తెలిపారు. ఈనెల 3వ తేదీన గుడివాడ ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో నిర్వహించిన అండర్‌ 17 అథ్లెటిక్స్‌ పోటీల్లో ఆమె పాల్గొంది. లాంగ్‌ జంప్‌లో మొదటి స్థానం, 100 మీటర్ల పరుగులో రెండవ స్థానంలో నిలిచి సృజన రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికై ంది. ఈ సంరద్భంగా విద్యార్థినిని హెచ్‌ఎం మందాడ అప్పారావు, పీఈటీ వి శ్రీనివాసరావు, ఎస్‌ఎంసీ చైర్మన్‌ ముల్లంగి శ్రీలత తదితరులు అభినందించారు. నేటినుంచి భీమవరంలో ఏఐటీయూసీ మహాసభలు భీమవరం: ఏఐటీయూసీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా 12వ మహాసభలు మంగళ, బుధవారాల్లో భీమవరం అంబేద్కర్‌ భవన్‌న్‌లో నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా అధ్యక్షుడు కోనాల భీమారావు తెలిపారు. మహాసభలకు ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్‌. రవీంద్రనాథ్‌, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్‌.వెంకటసుబ్బయ్య, తదితరులు పాల్గొంటారని తెలిపారు. కాంట్రాక్ట్‌, అవుట్‌సోర్సింగ్‌ కార్మికుల పర్మినెంటు, రూ.36 వేల కనీస వేతనం అమలు, జిల్లాలో వివిధ ఫ్యాక్టరీలలో కార్మికుల సమస్యలు, కనీస వేతనాల అమలు, పనిభారం, వేధింపులు, భవన నిర్మాణ, ఆటో కార్మికుల సమస్యలపై ఇంకా సంఘటిత, అసంఘటిత కార్మిక సమస్యలపై మహాసభల్లో చర్చించి, భవిష్యత్‌ పోరాట కార్యాచరణ రూపొందించనున్నట్లు భీమారావు తెలిపారు. ఉండిలో పట్టపగలే చోరీ జాతీయస్థాయి పరీక్షల్లో ప్రతిభ

కాళ్ల: ఈ నెల 8, 9, 10 తేదీలలో భీమవరం సమీపంలోని పెదఅమిరం రాధాకృష్ణ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో ఆక్వాఎక్స్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఆక్వా ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆక్వా ఎక్స్‌ ఫౌండర్‌, చైర్మన్‌ వేణు దంతులూరి తెలిపారు. పెదఅమిరంలోని డిప్యూటీ స్పీకర్‌ కార్యాలయంలో రఘురామకృష్ణంరాజుతో కలిసి సోమవారం బ్రోచర్‌ ఆవిష్కరించారు. రఘురామకృష్ణంరాజు మాట్లాడుతూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తాజా విధానాలు ఆక్వా రంగంలో లభించే అవకాశాలపై ఈ ఎగ్జిబిషన్‌న్‌లో సమగ్రంగా వివరించనున్నట్లు చెప్పారు. ఆసక్తి ఉన్న రైతులతో పాటు యువత, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ ప్రదర్శనలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొని అవకాశాలను పరిశీలించాలని కోరారు. ఆక్వా ఎక్స్‌ ఇండియా డైరెక్టర్‌ రఘురాం తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఉండి: స్థానిక బాలాజీరావుపేటలోని జన్మభూమి పార్క్‌ ఎదురుగా ఉన్న విశ్వభారతి ఎగ్స్‌ షాపులో పట్టపగలే దొంగతనం జరిగింది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి షాపు గల్లాపెట్టలో ఉన్న సుమారు రూ.17,000 నగదును ఎత్తుకెళ్లాడు. పక్కనే ఉన్న తౌడు కొట్టును శుభ్రం చేసుకుంటున్న షాపు యజమాని కే. విశ్వేశ్వరరావుకు మొబైల్‌ ఫోన్‌ ద్వారా నోటిఫికేషన్‌ రావడంతో, ఆయన తన కుమారుడిని వెళ్లి చూడమన్నారు. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి షాపులో నగదు దొంగిలిస్తున్నట్లు వారు గుర్తించారు. యజమాని, ఆయన కుమారుడు చుట్టుపక్కల గాలించినప్పటికీ ప్రయోజనం లేకపోవడంతో, సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌తో సహా ఉండి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కావడంతో స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

భీమడోలు: ఐసీఏఆర్‌ పీజీ ప్రవేశ పరీక్షల్లో భీమడోలుకు చెందిన పనస ఉదయలక్ష్మి జాతీయ స్థాయిలో 20వ ర్యాంకు, ఓబీసీ విభాగంలో 10వ ర్యాంకు సాధించింది. ప్లాంట్‌ బయోటెక్నాలజీ మేజర్‌ గ్రూపులో నిర్వహించిన పరీక్షల్లో సత్తాచాటి ఢిల్లీ అగ్రికల్చర్‌ వర్సిటీలో ఎంఎస్సీ(అగ్రికల్చర్‌) సీటు దక్కించుకుంది. బాపట్ల వ్యవసాయ వర్సిటీలో బీఎస్సీ పూర్తిచేసిన ఆమె వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త కావడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఆమె తండ్రి ప్రసాద్‌ పోలీస్‌ హోంగార్డుగా పనిచేస్తున్నాడు.

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