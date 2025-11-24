ప్రేమించిన యువతి దక్కలేదని యువకుడి ఆత్మహత్యాయత్నం

సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని మీర్పేట్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో జిల్లెల్లగూడ డిఎన్ఆర్ కాలనీకి చెందిన ఓ యువకుడు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ప్రేమించిన యువతి దక్కలేదని మనస్తాపానికి గురైన యువకుడు పురుగుల మందు సేవించి తీవ్రంగా అస్వస్థతకు గురైనట్లు సమాచారం.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సదరు యువకుడు తనకు పరిచయం ఉన్న ఓ యువతిని ప్రేమించినట్టు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అయితే ఆ యువతి కుటుంబం వీరి ప్రేమ వివాహానికి అంగీకరించకపోవడంతో అతడు తీవ్ర ఆందోళనలోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఇటీవల యువతికి కుటుంబ సభ్యులు మరో యువకుడితో పెళ్లి కుదిర్చారు. ఈ నేపథ్యంలో సదరు యువకుడు తీవ్ర మనోవేదనకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది.
దాంతో గత రాత్రి అతడు పురుగుల మందు సేవించాడు. పరిస్థితి విషమించడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అతడిని సమీపంలోని అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ప్రస్తుతం యువకుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు మీర్పేట్ పోలీసులు తెలిపారు.