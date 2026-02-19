 ఈ నెల 26 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు | Telangana Assembly Sessions from February 26 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈ నెల 26 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు

Feb 19 2026 11:04 AM | Updated on Feb 19 2026 11:33 AM

Telangana Assembly Sessions from February 26

హైదరాబాద్:  తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలకు రంగం సిద్ధమైంది.  ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమాశాలు ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.  తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలను 10 నుంచి 15 రోజుల పాట నిర్వహించే యోచనలో ఉంది రేవంత్‌ నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.  

దీనిలో భాగంగా బడ్జెట్‌కు సంబంధించి ఆర్థిక శాఖ తుది మెరుగులు దిద్దుతోంది. ఆర్థికశాఖ మల్లు భట్టి విక్రమార్క. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి బడ్జెట్‌ను ఈనెల 28వ తేదీన  అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.  గత బడ్జెట్ కంటే ఈసారి కేటాయింపులు భారీగా ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ముఖ్యంగా సంక్షేమ పథకాలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఈ బడ్జెట్లో పెద్దపీట వేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్టన్నింగ్‌ ఔట్‌ఫిట్‌తో సమంత.. వైరల్‌ ఫోటోలు
photo 2

విశాఖ సాగరతీరంలో సాహస గర్జన (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో రంజాన్‌ శోభ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాళహస్తిలో అంగరంగ వైభవంగా శివపార్వతుల కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 5

‘విష్ణు విన్యాసం’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Director Anil Ravipudi And Karthi New Movie 1
Video_icon

అనిల్ రావిపూడిది పెద్ద ప్లానే.. NEXT మూవీలో కోలీవుడ్ స్టార్
TDP Hand Behind Ajit Pawars Plane Crash Says NCP Leader Rohit Pawar 2
Video_icon

అజిత్ పవార్ ప్రమాదం వెనుక టీడీపీ!
Bill Gates Visit Sparks Political Storm In Andhra Pradesh 3
Video_icon

బిల్ గేట్స్ కు నో ఎంట్రీ !
Rigging In AP Elections The Wire Website Shocking Post 4
Video_icon

బాబుకు బిగ్ షాక్.. ఏపీ ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్.. ది వైర్ సంచలన కథనం
Rajahmundry Police Over Action On Ambati Rambabu Convoy 5
Video_icon

పోలీసుల అత్యుత్సాహం.. కాన్వాయ్ ఆపుదాం అని చూసారు దెబ్బకి ఇచ్చిపడేసిన అంబటి
Advertisement
 