 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు | Sri Rama Navami Celebrations Andhra Pradesh And Telangana
Sakshi News home page

Trending News:

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు

Mar 27 2026 11:03 AM | Updated on Mar 27 2026 11:10 AM

Sri Rama Navami Celebrations Andhra Pradesh And Telangana

సాక్షి, భద్రాచలం: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శ్రీరామ నవమి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆలయాల్లో సీతారాముల కల్యాణాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయాలకు తరలివస్తున్నారు. భద్రాద్రి రాముడు కళ్యాణోత్సవానికి ఆలయ అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. అభిజిత్ లగ్నంలో సీతారాముల కళ్యాణం జరగనుంది. కళ్యాణమును కనులారా చూసేందుకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు.

ఎండ తీవ్రత నేపథ్యంలో ప్రధాన రహదారి నుంచి ఆలయ ప్రాంగణం వరకు చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 9:30 గంటల తర్వాత శంకు ,చక్ర, ధనుర్బాణాలను ధరించి సీతతో కూడిన రామయ్య ఉత్సవ విగ్రహాలను ఆలయం నుంచి పల్లకిలో మిథిలా స్టేడియంలోనికి కళ్యాణ మండపానికి తీసుకొచ్చిన అర్చకులు.. అనంతరం విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యహవచనం నిర్వహించారు.

తరువాత కళ్యాణం కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన వస్త్రాలను సీతారాములకు ధరింపచేయనున్నారు. భక్త రామదాసు చేయించిన చింతాకు పతకం సీతమ్మకు, పచ్చల హారం రామయ్యకు అలంకరణ, లక్ష్మణుడికి రామమాడ ధరింప చేస్తారు. చైత్ర శుద్ధ నవమి అభిజిత్ లగ్న ముహూర్తం రాగానే సీతారాముల కల్యాణం జరగనుంది.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

రామ్ చరణ్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. హృదయ విదారక దృశ్యాలు
photo 3

అనంతపురంలో దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

భద్రాచలంలో కనుల పండువగా శ్రీసీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక- విజయ్ పెళ్లికి నెల.. జ్ఞాపకాల్లో విరోష్ జంట.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Narendra Modi Govt Slashes Excise Duty On Petrol And Diesel 1
Video_icon

ఇంధనంపై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తగ్గింపు.. మరి పెట్రోల్ ధరలు తగ్గుతాయా?
TDP Leaders Romantic Dance Video Viral 2
Video_icon

TDP నేతల రాసలీలలు.. బట్టలు విప్పి నాగిని డ్యాన్స్.. బయటపడ్డ సంచలన వీడియో
YS Jagan Extends Sri Rama Navami Wishes To People 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్ శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Shocking Comments On Markapuram Bus Tragedy 4
Video_icon

100 కు కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయమనండి.. మార్కాపురం బస్సు ఘటనపై వెంకట్ రెడ్డి షాకింగ్ నిజాలు
All Party Leaders Slams Chandrababu Over Pulivendula Medical College Privatise 5
Video_icon

నీకు పగ జగన్ మీదనా.. జనం మీదనా.. నీ పనికిమాలిన సీనియారిటీ ఎవడికి కావాలి?
