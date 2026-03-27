తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా శ్రీరామనవమి వేడుకలు

సాక్షి, భద్రాచలం: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శ్రీరామ నవమి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆలయాల్లో సీతారాముల కల్యాణాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయాలకు తరలివస్తున్నారు. భద్రాద్రి రాముడు కళ్యాణోత్సవానికి ఆలయ అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. అభిజిత్ లగ్నంలో సీతారాముల కళ్యాణం జరగనుంది. కళ్యాణమును కనులారా చూసేందుకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు.
ఎండ తీవ్రత నేపథ్యంలో ప్రధాన రహదారి నుంచి ఆలయ ప్రాంగణం వరకు చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 9:30 గంటల తర్వాత శంకు ,చక్ర, ధనుర్బాణాలను ధరించి సీతతో కూడిన రామయ్య ఉత్సవ విగ్రహాలను ఆలయం నుంచి పల్లకిలో మిథిలా స్టేడియంలోనికి కళ్యాణ మండపానికి తీసుకొచ్చిన అర్చకులు.. అనంతరం విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యహవచనం నిర్వహించారు.
తరువాత కళ్యాణం కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన వస్త్రాలను సీతారాములకు ధరింపచేయనున్నారు. భక్త రామదాసు చేయించిన చింతాకు పతకం సీతమ్మకు, పచ్చల హారం రామయ్యకు అలంకరణ, లక్ష్మణుడికి రామమాడ ధరింప చేస్తారు. చైత్ర శుద్ధ నవమి అభిజిత్ లగ్న ముహూర్తం రాగానే సీతారాముల కల్యాణం జరగనుంది.