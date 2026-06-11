 అంబర్‌పేట శంకర్‌కు నోటీసులు | Police Case Against Amberpet Shanka | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అంబర్‌పేట శంకర్‌కు నోటీసులు

Jun 11 2026 7:21 AM | Updated on Jun 11 2026 7:32 AM

Police Case Against Amberpet Shanka

హైదరాబాద్‌:   తనను గదిలో బంధించి కొట్టి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడంటూ ఓ బిల్డర్‌ఇచ్చిన పిర్యాదుమేరకు చిన్నబోయిన శంకర్‌ అలియాస్‌ అంబర్‌పేట శంకర్‌ను బుధవారం బంజారాహిల్స్‌ పోలీసులు విచారించి నోటీసులు జారీ చేశారు. అంబర్‌పేట శంకర్‌తో పాటు ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న కాకర్ల సాంబశివరావు, రవి, సుధాకర్, వినోద్, రాజా రమేష్‌ మదన్‌ సతీష్‌ లకు కూడా పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు.

 విచారణకు హాజరైన అంబర్‌పేట శంకర్‌ను పోలీసులు  మూడు గంటల పాటు విచారించారు. ఆ రోజు ఏం జరిగిందన్న విషయాలపై ఆరా తీశారు. కమాలాపురి కాలనీలో కార్యాలయం ఎందుకు పెట్టారు..దాని వెనుకగల కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గాజులరామారం ప్రాగా టూల్స్‌ కాలనీకి చెందిన ఆంజనేయులు అనే బిల్డర్‌ తనకు రావాల్సిన ప్లాట్లను తెలియకుండా అమ్మేశారంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా.. దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు అంబర్‌పేట శంకర్‌తో పాటు మిగతా ఆరుగురుపై బెదిరింపుల కేసు నమోదు చేశారు.  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కలర్‌ఫుల్ డ్రెస్‌లో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత.. ఫోటోలు
photo 2

దర్శక దిగ్గజం భారతీ రాజాకు సినీ ప్రముఖుల నివాళి.. ఫోటోలు

photo 3

హైదరాబాద్ లో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షం...ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ (ఫొటోలు)
photo 4

అందంతో కిక్కెక్కిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 5

వరంగల్‌ : కనుల పండువగా ఎస్సార్‌ స్నాతకోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Support For Visakha Steel Plant Victims 1
Video_icon

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ బాధితులకు YS జగన్ భరోసా..
America Massive Airstrikes On Iran 2
Video_icon

ఇరాన్ ఆర్థిక వెన్నెముకపై.. అమెరికా బాంబుల వర్షం
Visakha Steel Plant Victim Family Praises On YS Jagan 3
Video_icon

జగనన్న చెప్పిన ఆ ఒక్క మాట నాకు కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది
YSRCP Nagamalleshwari Serious Comments On Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

జబర్దస్త్ షోకి వెళ్ళావా... లోకేష్ ? ఛీ..ఛీ ప్రభుత్వాన్ని పెట్టుకొని కోటి రూపాయలు ఇవ్వలేరా?
Big Question Debate On YS Jagan Visits Vizag Steel Plant Incident 5
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటనపై జగన్ ఎమోషనల్.. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే.. జననేత భరోసా..
Advertisement
 