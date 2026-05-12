 బండి భగీరథ్‌ కేసులో కొత్త ట్విస్టు! | New Twist in Bandi Bhagirath Case | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బండి భగీరథ్‌ కేసులో కొత్త ట్విస్టు!

May 12 2026 12:49 PM | Updated on May 12 2026 12:57 PM

New Twist in Bandi Bhagirath Case

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపిన బండి సంజయ్‌ తనయుడి కేసు మరో మలుపు తిరిగేలా కనిపిస్తోంది. ఈ కేసులో భగీరథ్‌ను విచారించాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం భావిస్తోంది. అలాగే బాధితురాలి స్టేట్‌మెంట్‌ను మరోసారి రికార్డ్‌ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించిన మరుసటిరోజే ఈ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటుండడం గమనార్హం. 

ఈ కేసులో ఇప్పటికే బాధితురాలు, ఆమె కుటుంబం స్టేట్మెంట్లు నమోదు అయ్యాయి. అయితే సిట్‌ ఏర్పాటు నేపథ్యంలో మరోసారి రికార్డు చేయాలని అనుకుంటోంది. తద్వారా ఎఫ్‌ఐఆర్‌లోని సెక్షన్లు మార్చే అవకాశమూ కనిపిస్తోంది. అలాగే బండి భగీరథ్‌ ఆచూకీ లేకుండా పోయాడన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో నోటీసులు ఇచ్చి మరీ విచారణ జరిపొచ్చని తెలుస్తోంది. 

మైనర్‌ బాలిక కేసుతో పాటు గతంలో జరిగిన ఘటనలు, సోషల్‌ మీడియా వైరల్‌ వీడియోల ఆధారంగా విచారణ జరిపే చాన్స్‌ ఉంది. అలాగే కేసుల్లో సంబంధం ఉన్నవారిని సైతం సిట్‌ విచారించవచ్చని తెలుస్తోంది. కేసు విచారణను వేగవంతం చేయడానికి పేట్ బషీరాబాద్ ఏసీపీ, ఇన్‌స్పెక్టర్లతో స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ (SIT) చీఫ్, కూకట్‌పల్లి డీసీపీ రితిరాజ్ ఇప్పటికే సమావేశం నిర్వహించి, భవిష్యత్ కార్యాచరణను ఖరారు చేశారు.

ఈ కేసుపై ఆమె స్పందిస్తూ.. ‘‘పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన కేసు నంబర్ 684/2026 కింద దర్యాప్తు జరుపుతున్నాం. ఈ కేసులో అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వివరాలను ఇప్పటికే అధ్యయనం చేశాం. చట్టప్రకారం అవసరమైన అన్ని ఆధారాలు సేకరిస్తున్నాం. ఫోన్ కాల్ డేటా, టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్‌తో పాటు ఇతర ముఖ్యమైన ఆధారాలు కూడా సమీకరిస్తున్నాం. నేరం రుజువైతే నిందితుడిని తప్పకుండా అరెస్టు చేసి చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం. బాధితురాలికి న్యాయం చేస్తాం’’ అని వెల్లడించారామె.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నారా రోహిత్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య 'వీరభద్రుడు' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రాజశేఖర్ కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 4

సీఎం విజయ్ కోసం త్రిష రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు)
photo 5

కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ శోభా శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
Karimnagar Police search for PMJ Jewellers Robbery Case mastermind 1
Video_icon

కరీంనగర్ జ్యువెలరీ కేసు.. ప్రధాన సూత్రధారి కోసం గాలింపు
AIADMK's CV Shanmugam Faction Announces Support To TVK Vijay 2
Video_icon

TVK అధినేత, సీఎం విజయ్ కు మద్దతు ప్రకటన
Hero Karthi Speech at Veera Bhadrudu Telugu Pre-Release Event 3
Video_icon

అన్నయ్య ఇరగకొట్టేశావ్..! బ్లాక్ బస్టర్ కన్ఫర్మ్
Ashu Reddy Emotional Post on His Friend Bharath Kanth 4
Video_icon

నా గుండెల్లో ఎప్పటికీ ఉంటావ్..!
TVK MLA Carries Jayalalitha Photo In Pocket 5
Video_icon

TVK MLA జేబులో జయలలిత ఫోటో విజయ్ డిఫరెంట్
Advertisement
 