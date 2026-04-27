 కోతులు వర్సెస్‌ కుక్కలు భీకర ఘర్షణ | Monkeys And Dogs Violent Clash In Warangal, Cow Suffers After Eating Plastic Waste | Sakshi
Apr 27 2026 9:23 AM | Updated on Apr 27 2026 9:53 AM

పావు గంట సేపు కొట్లాట.. స్థానికుల బెంబేలు 
వరంగల్‌లోని 14వ డివిజన్‌ న్యూ లక్ష్మీ గణపతి కాలనీలో శనివారం ఉదయం ఇళ్ల నడుమ కోతులు, కుక్కల గుంపు కాళ్లు దువ్వుకున్నాయి. పదుల సంఖ్యలో చేరిన ఇరు జాతులు కొట్లాటకు దిగాయి. సుమారు పావుగంటపాటు వీటి ఆగ్రహావేశాలను చూసిన స్థానికులు ఇళ్లకు తలుపులు బిగించుకున్నారు. వీటి బారిన పడి మనుషులు గాయాలపాలవుతున్నా కార్పొరేషన్‌ అధికారులు కనికరం చూపడం లేదనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.    

తల్లడిల్లిన గోమాత
ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు తినడంతో రెండు గంటలు నరకయాతన
హనుమకొండ బస్టాండ్‌ సమీపంలో ఓ సూడి ఆవు రెండు గంటలు నరకయాతన పడింది. ఆ బాధ చూడలేక ఓ సెక్యూరిటీ గార్డు డయల్‌ 100కు ఫోన్‌ చేశాడు. సలహా ఇచ్చారే కానీ, ఎవరూ స్పందించలేదు. చివరికి తెలిసిన వారి నుంచి మడికొండ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్‌ రమేశ్‌కు సమాచారం ఇవ్వగా.. ఆయన çఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాడు. ప్లాస్టిక్‌ కవర్లు తినడం వల్ల అజీర్తితో బాధపడుతున్నట్లు గు ర్తించి వైద్యం అందించాడు. కాగా, ఏప్రిల్‌ 25న పశు వైద్యుల దినోత్సవం.. హనుమకొండ పరిధి పశు వైద్యులకు ఫోన్‌ చేసినా స్పందించలేదని పలువురు వాహనదారులు చెప్పడం గమనార్హం.             
– హన్మకొండ చౌరస్తా 

Photos

View all
photo 1

ఈవెంట్‌లో జంటగా అల్లు శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెండ్స్‌తో నైట్ పార్టీలో హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)
photo 3

అంబానీ ఇంట పాప్ స్టార్ రిహన్నా సందడి.. ఆటపాటలతో కోలాహలం (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 26-మే 03)
photo 5

‘వాలా 2’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gold Prices To Drop To 1 Lakh Rupees 1
Video_icon

గోల్డ్ మార్కెట్ లో ఊహించని ప్రళయం.. మళ్లీ లక్ష రూపాయలకు బంగారం ధర?
Will KCR Speak On Kavitha New Party TRS 2
Video_icon

BRS ఆవిర్భావ దినోత్సవం.. కవిత కొత్తపార్టీ పై కేసీఆర్..!?
AP People Facing Problems With TDP Govt 3
Video_icon

జగనన్నతోనే సంక్షేమం అప్పుడు అలా.. ఇప్పుడు ఇలా.. అని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు
Why Did Cole Tomas Allen Attack Donald Trump At America 4
Video_icon

క్రిమినల్ గా మారిన బెస్ట్ టీచర్.. కోల్ అలెన్ కి ఏమైంది?
Fuel Shortage In Andhra Pradesh 5
Video_icon

No పెట్రోల్.. No డీజిల్.. ఈ పాపం సర్కారుదే!
