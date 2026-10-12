మంత్రి అడ్లూరికి తప్పిన ముప్పు

ప్రమాదానికి కారణమైన లిఫ్ట్
ప్రైవేటు కార్యక్రమంలో పడిపోయిన లిఫ్ట్
జగిత్యాల రూరల్: సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్కు జగిత్యాల జిల్లాకేంద్రంలో లిఫ్ట్ ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. గతంలో కరీంనగర్లో ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో లిఫ్ట్ ప్రమాదంలో స్వల్పంగా గాయపడటం తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన ఆదివారం జగిత్యాల అర్బన్ మండలం ధరూర్లోని ఓ ప్రైవేటు కార్యక్రమానికి హాజరై ముందుగా లిఫ్ట్లో వెళ్లారు.
మంత్రి వెళ్లిన తర్వాత ఆయన అనుచరులు, గన్మెన్లు లిఫ్ట్లో వెళ్తుండగా ఒక్కసారిగా కిందపడిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఎన్ఎస్యూఐ నాయకుడు ముఖేశ్ఖన్నాకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్పందించిన సిబ్బంది అతన్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు. గాయపడిన ముఖేశ్ను డీసీసీ అధ్యక్షుడు గాజంగి నందయ్య ఆస్పత్రికి వెళ్లి పరామర్శించారు. మంత్రి అడ్లూరికి ఇప్పటికే రెండుసార్లు లిఫ్ట్ ప్రమాదాలు తప్పాయి. ఒకసారి కారు బోల్తాపడిన ప్రమాదంలోనూ తృటిలో తప్పించుకున్నారు.