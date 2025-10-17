 శృంగారంలో ఉండగా స్పృహ కోల్పోయాడని.. | Karimnagar Wife Husband Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శృంగారంలో ఉండగా స్పృహ కోల్పోయాడని..

Oct 17 2025 12:59 PM | Updated on Oct 17 2025 1:22 PM

Karimnagar Wife Husband Incident

డబ్బుల కోసం వేధిస్తున్నాడని భర్తను చంపిన భార్య

ఆరుగురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

వివరాలు వెల్లడించిన కరీంనగర్‌ సీపీ గౌస్‌ ఆలం 

కరీంనగర్‌క్రైం: నిత్యం డబ్బుల కోసం వేధిస్తున్నాడని భర్తను చంపాలనుకున్నదో భార్య. మొదటిసారి విఫలం కావడంతో రెండోసారి మద్యంలో బీపీ, నిద్రమాత్రలు పొడిచేసి కలిపి తాగించింది. అపస్మారస్థితిలోకి వెళ్లాక ఉరేసి చంపేసింది. ఈ ఘటనలో ప్రధాన నిందితురాలితో పాటు ఐగురుగురిని కరీంనగర్‌ టూటౌన్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కమిషనరేట్‌లో గురువారం సీపీ గౌస్‌ఆలం కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు. ఆయన కథనం ప్రకారం..

నగరంలోని సప్తగిరికాలనీలో నివాసముంటున్న కత్తి మౌనిక, సురేశ్‌ 2015లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. మౌనిక ఇటీవల సెక్స్‌వర్కర్‌గా మారింది. సురేశ్‌ నిత్యం డబ్బుల కోసం వేధించడంతో చంపాలని నిర్ణయించుకుంది. ఇందుకోసం తన బంధువులైన అరిగె శ్రీజ, పోతు శివకృష్ణ, దొమ్మాటి అజయ్, నల్ల సంధ్య ఊరాఫ్‌ వేముల రాధ, నల్ల దేవదాస్‌ సాయం కోరింది. వారి సూచనల మేరకు ఒకరోజు వయాగ్రా మాత్రలు కూరలో కలిపి చంపాలని ప్రయత్నించగా, వాసన రావడంతో సురేశ్‌ తినలేదు. గతనెల 17న సురేశ్‌ మద్యం సేవిస్తుండగా బీపీ, నిద్ర మాత్రలు పొడిగాచేసి మద్యంలో కలపడంతో అది తాగిన సురేశ్‌ అపస్మారకస్థితిలోకి వెళ్లాడు.

సురేశ్‌ మెడకు చీరను బిగించి, కిటికి గ్రిల్‌కు వేలాడదీసి ఉరేసి చంపేసింది. తర్వాత లైంగిక చర్య సమయంలో స్పృహ కోల్పోయాడని తన అత్తమామలకు చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే సురేశ్‌ మృతిచెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. మౌనిక ప్రవర్తనపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేశారు. ఆమెను విచారించగా తానే అరిగెశ్రీజ, పోతు శివకృష్ణ, దొమ్మాటి ఆజయ్, వేముల రాధ, నల్ల దేవదాస్‌ సాయంతో హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకుంది. నిందితులను టూటౌన్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేసి, గురువారం కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్‌కు తరలించారు. కేసును ఛేదించిన ఏసీపీ వెంకటస్వామి, సీఐ సృజన్‌రెడ్డి, ఎస్సై చంద్రశేఖర్‌ను సీపీ  అభినందించారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కొత్తింట్లో అడుగుపెట్టిన యాంకర్‌ లాస్య (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీనిధి.. ఎంత అందంగా ఉంటుందో తెలుసు కదా! (ఫోటోలు)
photo 3

ఆహా ఏమి రుచి..నోరూరించే వివిధ రకాల వంటకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

కిరణ్ అబ్బవరం ‘K-ర్యాంప్’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆసియా కప్ హీరో తిలక్ వర్మకు చిరంజీవి సత్కారం (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Shocking Comments On Fake Liquor Case 1
Video_icon

కల్తీ.. కల్తీ.. కల్తీ.. తాగితే చస్తారు!
Director Neeraja Kona Speech at Telusu Kada Pre Release Event 2
Video_icon

నువ్వు ఎలా ఉన్నా బాగుంటావ్ నీరూ..!
Gudivada Amarnath Comments On Karnataka Minister Priyank Kharge Comments 3
Video_icon

నోటి దూలతో పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళతో తన్నించుకుంటున్నావ్
YSRCP Kurasala Kannababu Funny Satires On Chandrababu 4
Video_icon

Kannababu: కల్తీ మద్యం 99రూ.. ఎకరం భూమి 99పైసలు.. బాబుపై సెటైర్లు
YSRCP Gudivada Amarnath Emotional Words 5
Video_icon

Gudivada: తండ్రిని అడ్డం పెట్టుకొని నీలా మంత్రిని అవ్వలేదు కష్టబడి నిలబడి మంత్రిని అయ్యా..
Advertisement
 