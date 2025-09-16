 న్యాయం చేయండి సార్‌.. జైశంకర్‌కు హైదరాబాద్‌ యువతి అభ్యర్థన | Hyderabad woman request to Indian External Affairs Minister Jaishankar | Sakshi
న్యాయం చేయండి సార్‌.. జైశంకర్‌కు హైదరాబాద్‌ యువతి అభ్యర్థన

Sep 16 2025 11:05 PM | Updated on Sep 16 2025 11:25 PM

Hyderabad woman request to Indian External Affairs Minister Jaishankar

హైదరాబాదీ యువతి హనా అహ్మద్ ఖాన్ జూన్ 2022లో చికాగోలో పోలీస్‌గా పనిచేస్తున్న మహ్మద్ జైనుద్దీన్ ఖాన్ (అమెరికా పౌరుడు)ని వివాహం చేసుకుంది. అనంతరం ఫిబ్రవరి 2024లో ఆమె అమెరికాలోని చికాగోలో తన భర్తతో కలిసి నివసించేవారు. కొన్నాళ్లకు జైనుద్దీన్ ఖాన్ ఆమెను మానసిక వేధింపులు, శారీరక వేధింపులకు గురి చేశాడు. 
 
 
ఉమ్రా చేస్తామని చెప్పి ఆమె భర్త ప్రణాళికాబద్ధంగా ఫిబ్రవరి 7, 2025న ఆమెను హైదరాబాద్‌కు తీసుకువచ్చి సోమాజిగూడలోని పార్క్ హోటల్‌లో ఓ రూమ్‌లో ఉన్నారు. అనంతరం ఆమె తల్లిదండ్రులను కలవడానికి వెళ్ళగా, ఆమె భర్త పాస్‌పోర్ట్, గ్రీన్ కార్డ్, ఆభరణాలు వంటి అన్ని వస్తువులతో హోటల్‌ను ఖాళీ చేసి అమెరికాకు తిరిగి వెళ్లిపోయాడు. దాంతో ఆమె హైదరాబాద్ పోలీసులను పంజాగుట్ట ఇన్‌స్పెక్టర్‌ను సంప్రదించి FIR నంబర్: 118/2025 ద్వారా కేసు నమోదు చేసింది. 



గత ఆరు నెలలుగా తన భర్తను సంప్రదించడానికి ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి. ఆమె న్యూఢిల్లీలోని USA రాయబార కార్యాలయాన్ని, హైదరాబాద్‌లోని USA కౌన్సెలేట్‌ను సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించింది కానీ ఆమె ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి. 


ఆమె విషయంలో మీరే జోక్యం చేసుకుని చట్టబద్ధంగా తన కేసును వాదించడానికి, USAకి తిరిగి వెళ్లడానికి అవసరమైన వీసా మంజూరు చేయమని న్యూఢిల్లీలోని USA రాయబార కార్యాలయం లేదా హైదరాబాద్‌లోని USA కౌన్సెలేట్‌ను అభ్యర్థించాలని ఆమె అభ్యర్థించింది. ఈ విషయంలో తీసువాల్సిన అవసరమైన చర్యలను తెలియజేయగలరంటూ భారత విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం జైశంకర్‌కు తన లేఖలో పేర్కొంది. 

