హైదరాబాద్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామారావు గాయపడ్డారు. జిమ్‌ వర్కవుట్‌ చేస్తుండగా గాయమైనట్లు ఆయన తన ఎక్స్‌ ఖాతా ద్వారా తెలియజేశారు. వైద్యులు కొన్నిరోజులు బెడ్‌ రెస్ట్‌ తీసుకోవాలని సూచించారని, త్వరలోనే కోలుకుంటానని ఆశిస్తున్నట్లు KTR ఓ పోస్ట్‌ ఉంచారు.ఇదిలా ఉంటే.. ఎల్కతుర్తిలో జరిగిన బీఆర్‌ఎస్‌ రజతోత్సవ సభలో కేటీఆర్‌ పాల్గొన్న సంగతి తెలిసిందే.

Picked up a slip disc injury during a gym workout session. Have been advised a few days of bed rest and recovery by my doctors



Hope to be back on my feet soon

— KTR (@KTRBRS) April 28, 2025