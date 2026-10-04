 10 నుంచి బతుకమ్మ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు | Bathukamma Festival to Be Celebrated from Oct 10: CS Sanjay Jaju | Sakshi
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10 నుంచి బతుకమ్మ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు

Oct 4 2026 6:04 AM | Updated on Oct 4 2026 6:04 AM

Bathukamma Festival to Be Celebrated from Oct 10: CS Sanjay Jaju

సాక్షి,  హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ సంస్కృతికి అద్దం పట్టే బతుకమ్మ పండుగను ఈ నెల 10 నుంచి 18 వరకు అత్యంత వైభ­వంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్‌ జాజు వెల్లడించారు. వేడుకల ఏర్పాట్లపై శనివారం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో వివిధ శాఖల కార్యదర్శులు, పోలీస్‌ అధికారు­లు పాల్గొన్నారు. 18న ట్యాంక్‌బండ్‌పై సద్దుల బతుకమ్మను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్టు సీఎస్‌ తెలిపారు.

ఆరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు సచివాలయం ఎదురుగా ఉన్న అమరవీరుల స్మారక కేంద్రంనుంచి వేలాది మంది మహిళలు బతుకమ్మలతో ఊరేగింపుగా వచ్చి ట్యాంక్‌బండ్‌ చేరుకుంటారని చెప్పారు. వీరితోపాటు వంద­లాది మంది కళాకారులు తమ కళారూపాలతో ర్యాలీగా వస్తారని వివరించారు. ట్యాంక్‌బండ్‌­పై ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక వేదిక వద్ద జరిగే ఈ బతుకమ్మ ఉత్సవాలకు ప్రజాప్రతినిధులు సై­తం హాజరవుతారన్నారు. పండుగ శోభ సంతరించేలా నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో బతుకమ్మలను ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా.. పలు జంక్షన్లు, అన్ని ప్రధాన కార్యాలయాల వద్ద వి­ద్యుద్దీపాలతో అలంకరించాలని అధికారుల­ను సీఎస్‌ ఆదేశించారు.

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