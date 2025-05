సాక్షి,హైదరాబాద్‌: మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌కు ఏసీబీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఫార్ములా ఈ కారు రేసు కేసులో నోటీసులు అందించింది. ఈ నెల 28న విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది.

ఈ క్రమంలో ఏసీబీ తనకు నోటీసులు జారీ చేసిన విషయాన్ని కేటీఆర్‌ ఎక్స్‌లో ట్వీట్‌ చేశారు. ఫార్ములా ఈ కేసులో మే 28న విచారణకు హాజరు కావాలని ఏసీబీ నాకు నోటీసు ఇచ్చింది. చట్టాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా, కేసు పూర్తిగా రాజకీయ వేధింపు అయినప్పటికీ, నేను ఖచ్చితంగా ఏజెన్సీలతో సహకరిస్తాను.

The ACB has given me a notice to appear for an enquiry on the 28th of May in the Formula E case



As a law abiding citizen, will definitely cooperate with the agencies even though the case is nothing but pure political harassment



As I have planned to leave for the UK & USA for…

— KTR (@KTRBRS) May 26, 2025