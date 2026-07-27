కేసుల ఎఫెక్ట్‌.. జట్టు మారిన ఆర్సీబీ బౌలర్‌

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ఆర్సీబీ ఫాస్ట్ బౌలర్ యశ్ దయాల్ 2026-27 దేశవాళీ సీజన్కు ముందు ఉత్తరప్రదేశ్ జట్టును వీడి ఛత్తీస్గఢ్కు మారాడు. అతనిపై కొనసాగుతున్న చట్టపరమైన కేసుల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఛత్తీస్గఢ్ జట్టు ప్రీ-సీజన్ శిక్షణ శిబిరంలో దయాల్ చేరి సాధన ప్రారంభించాడు.
ESPNcricinfo కథనం ప్రకారం, ఉత్తరప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (UPCA) నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (NOC) ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కొత్త ప్రధాన కోచ్ అమయ్ ఖురాసియా ఆధ్వర్యంలో కర్ణాటకలోని ఆలూర్లో జరుగుతున్న శిక్షణ శిబిరంలో దయాల్ పాల్గొంటున్నాడు.
కేసుల నేపథ్యంలో జట్టు మార్పు
యశ్ దయాల్పై ప్రస్తుతం రెండు క్రిమినల్ కేసులు కొనసాగుతున్నాయి. ఓ మహిళను వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించి లైంగికంగా వేధించాడనే ఆరోపణలపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 69 కింద ఘాజియాబాద్లో కేసు నమోదైంది.
ఈ కేసులో అలహాబాద్ హైకోర్టు అతడికి తాత్కాలిక అరెస్టు రక్షణ కల్పించింది. మరోవైపు జైపూర్లో నమోదైన POCSO కేసులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను ప్రత్యేక న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది.
ఈ కేసుల నేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్ క్రికెట్ వ్యవస్థ నుంచి దూరమైన దయాల్, కొత్త అవకాశాల కోసం ఛత్తీస్గఢ్కు మారినట్లు సమాచారం.
ఐపీఎల్లోనూ అవకాశం దక్కలేదు
2025 ఐపీఎల్ ఫైనల్ తర్వాత యశ్ దయాల్ పోటీ క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్నాడు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) అతడిని ఐపీఎల్ 2026కు రిటైన్ చేసినప్పటికీ, వ్యక్తిగత న్యాయపరమైన పరిస్థితుల కారణంగా జట్టులో అవకాశం ఇవ్వలేదు.
దేశవాళీ కెరీర్పై దృష్టి
ఛత్తీస్గఢ్ జట్టులో భారత స్పిన్నర్ జయంత్ యాదవ్, అనుభవజ్ఞుడు ధర్మేంద్రసింహ్ జడేజా వంటి ఆటగాళ్లతో కలిసి యశ్ దయాల్ సాధన చేస్తున్నాడు. న్యాయపరమైన విచారణలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, దేశవాళీ క్రికెట్లో మరోసారి తన కెరీర్ను గాడిలో పెట్టేందుకు అతడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు.