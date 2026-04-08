 బుమ్రాకే చుక్కలు చూపించావు!.. నీ గుండె గట్టిదిరా!: హార్దిక్‌ | We Discussed About Him Fearless: Hardik Pandya Lauds Vaibhav Suryavanshi
అతడి గురించే మా చర్చ.. అస్సలు భయమేలేదు: హార్దిక్‌ పాండ్యా

Apr 8 2026 10:49 AM | Updated on Apr 8 2026 11:29 AM

We Discussed About Him Fearless: Hardik Pandya Lauds Vaibhav Suryavanshi

వైభవ్‌ను అభినందిస్తున్న హార్దిక్‌ (PC: IPL/BCCI)

ఐపీఎల్‌-2026లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్‌ సూర్యవంశీ జోరు కొనసాగుతోంది. తొలుత చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో 15 బంతుల్లోనే అర్ధ శతకం బాదిన ఈ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌.. ఆ తర్వాత గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో 18 బంతుల్లో 31 పరుగులతో మెరిశాడు.

విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌
తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో మంగళవారం నాటి మ్యాచ్‌లోనూ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో అలరించాడు. కేవలం 14 బంతుల్లోనే 39 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఓ ఫోర్‌, ఐదు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌.. ముంబై స్టార్‌, టీమిండియా పేస్‌ దళ నాయకుడు జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా బౌలింగ్‌లో రెండు సిక్సర్లు బాదడం హైలైట్‌గా నిలిచింది.

ప్రపంచస్థాయి బౌలర్‌ అయిన బుమ్రాను వైభవ్‌ ఎలా ఎదుర్కొంటాడోనని క్రికెట్‌ ప్రేమికులు ఎదురుచూడగా.. ఈ లెఫ్టాండర్‌ బ్యాటర్‌ తనదైన శైలిలో దుమ్మురేపాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ ముంబైపై గెలిచి హ్యాట్రిక్‌ విజయం నమోదు చేసింది.

ఈ గుండె గట్టిదిరా బుడ్డోడా
ఈ క్రమంలో ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేసుకునే సమయంలో ముంబై కెప్టెన్‌, టీమిండియా స్టార్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా వైభవ్‌ను ప్రత్యేకంగా అభినందించాడు. అతడి భుజం తడుతూ.. గుండెపై చేయి వేసి.. ‘ఈ గుండె గట్టిదిరా బుడ్డోడా’ అన్నట్లుగా రియాక్షన్‌ ఇచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

 

ఏ బౌలర్‌ బౌలింగ్‌లోనైనా
ఇక మ్యాచ్‌ అనంతరం హార్దిక్‌ పాండ్యా మాట్లాడుతూ వైభవ్‌ సూర్యవంశీపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ‘‘పదహారు, పదిహేడేళ్ల పిల్లాడు ఇలా ఆడుతూ ఉంటే చూడటానికి ఎంతో బాగుంది. రాజస్తాన్‌తో మ్యాచ్‌కు సన్నద్ధమయ్యే క్రమంలో మేము వైభవ్‌ గురించి చాలా సేపు చర్చించాము.

అతడు అత్యద్భుతంగా బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్నాడు. అతడికి అసలు భయమే లేదు. అందుకే ఏ బౌలర్‌ బౌలింగ్‌లోనైనా అలాంటి షాట్లు ఆడగలుగుతున్నాడు. అతడి భవిష్యత్తు బంగారం కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను’’ అని హార్దిక్‌ పాండ్యా వైభవ్‌కు ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ చెప్పాడు.

చదవండి: Yashasvi Jaiswal: ‘టార్గెట్‌ మూడు ఓవర్లే.. అందుకే ఈ విధ్వంసం’

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. బన్నీ అరుదైన రికార్డులివే! (ఫోటోలు)
photo 2

ఒక్క సినిమాతోనే జైన్‌ మేరీ ఖాన్‌ వైరల్‌ (ఫోటోలు)

photo 3

abn ఆఫీస్‌ వద్ద టెన్షన్‌ .. టెన్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఫుడ్‌ సేఫ్టీపై అవగాహన.. హైదరాబాద్‌లో వాకథాన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Sensational Comments On ABN Radhakrishna 1
Video_icon

ABN ఆఫీస్ లో అరాచకాలు అంతా ఇంతా కాదు.. ముందుంది ముసళ్ల పండగ
Iran 10-Point Proposal Sent To Washington Amid War 2
Video_icon

యుద్ధం నుంచి శాంతి వైపు? ఇరాన్-అమెరికా చర్చలు
YSRCP Protest Against ABN Radha Krishna Comments 3
Video_icon

ABN రాధాకృష్ణ వ్యాఖ్యలపై YSRCP నిరసన

Vaibhav Suryavanshi Smashes Bumrah For Six On First Ball 4
Video_icon

ఏం గుండెరా బుడ్డోడు ? బుమ్రానే చిత్తకొట్టేశావ్ కదరా..
AI Expert Kavitha Exclusive Interview On Her Success Story 5
Video_icon

నేను చదివింది ఇంటర్మీడియట్.. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు.. AI టూల్ తో లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నా..!
Advertisement
 